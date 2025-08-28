leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Se declaran dos nuevos incendios forestales en La Robla y en Cascantes
Irene Rosales. Efe

Irene Rosales, tras su separación de Kiko Rivera: «Ha sido una decisión dura de tomar»

«Aunque nuestra relación como pareja haya llegado a su fin, nuestro vínculo familiarr siempre estará», destaca.

A. A.

Madrid

Jueves, 28 de agosto 2025, 15:17

La separación de Kiko Rivera tras once años de relación ha sido «una decisión dura de tomar». Irene Rosales ha roto su silencio tras conocerse su ruptura con el hijo de Isabel Pantoja para asegurar a través de un comunicado que su prioridad a partir de ahora será cuidar de las dos hijas de nueve y siete años que tienen en común.

«Ambos necesitamos seguir nuestras vidas por caminos distintos», resume Rosales sobre la situación que les ha llevado a tomar esta drástica medida. Además, destaca, el trato cordial que mantiene y mantendrá con su ya excompañero sentimental. «Aunque nuestra relación como pareja haya llegado a su fin, nuestro vínculo familiar siempre estará», aclara.

Antes que Rosales se pronunció Kiko Rivera. El hijo de la tonadillera y el torero Paquirri justificó que «tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario». Quiso dejar claro que en ningún caso piensa obtener un beneficio económico de la ruptura como tampoco acudirá a platós de televisión para airear su vida privada.

Tras una etapa de su vida díscola, Kiko Rivera sentó la cabeza tras iniciar su relación con Rosales. El Dj continuó con su profesión pero dejó atrás el consumo de alcohol y de estupefacientes para crear una familia que hasta su separación se ha mostrado como una de las más unidas entre las 'celebrities' nacionales. Lo seguirán siendo al menos en lo que se refiere a sus hijas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto sacude el sur de la provincia de León
  2. 2 Muere una mujer de 75 años al ser arrollada por un tren en Astorga
  3. 3 Varias colillas mal apagadas, detrás del incendio de San Justo de la Vega que ya tiene un investigado
  4. 4 Una mujer hospitalizada tras un incendio de madrugada en León capital
  5. 5 Fallece una mujer tras sufrir un atropello en Cembranos
  6. 6 Un rebaño de 2.500 ovejas corta el tráfico en León
  7. 7 Más frío y primeros copos de nieve en las cumbres de León
  8. 8 Mapa y listado de los 191 pueblos de León afectados por los incendios
  9. 9 Garaño, La Baña y Anllares evolucionan «muy favorablemente» mientras Fasgar «sigue preocupando»
  10. 10 Los patinetes eléctricos necesitarán un seguro para circular en León a partir de enero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Irene Rosales, tras su separación de Kiko Rivera: «Ha sido una decisión dura de tomar»

Irene Rosales, tras su separación de Kiko Rivera: «Ha sido una decisión dura de tomar»