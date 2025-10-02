leonoticias - Noticias de León y provincia

Ilia Topuria. EFE

Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui dejan de seguirse en redes

El gesto de la pareja ha hecho saltar todas las alarmas sobre una posible ruptura

Joaquina Dueñas

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:04

Comenta

Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui han dejado de seguirse en redes, incluso parece que se habrían bloqueado ya que las etiquetas que compartían también han desparecido. Este gesto de la pareja descubierto por el periodista Javier Hoyos ha hecho saltar todas las alarmas sobre una posible ruptura del matrimonio. La última fotografía juntos es mediados de julio, lo que parece reforzar la teoría de la separación ya que ambos acostumbraban a publicar imágenes juntos de manera habitual. Ahora, el deportista ha subido una imagen de sus dos hijos con el mensaje «Los quiero», pero ni rastro de su mujer.

Ilia y Giorgina se conocieron de manera casual en Miami. «La conocí en una cena y pensé: 'Qué chica más guapa'», ha contado el luchador de UFC. Comenzó entonces una intensa historia de amor fruto de la que nació su primera hija en común en julio de 2024. El deportista es padre de un niño de una relación anterior. De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre su posible ruptura por lo que habrá que esperar para saber si se trata de una separación o tan solo de una crisis transitoria.

