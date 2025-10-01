leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Julio Iglesias. RC

El exmánager de Julio Iglesias hace nuevas revelaciones sobre la vida del artista

Fernán Martínez ha asegurado que el cantante no quiere fotos ni espejos

Joaquina Dueñas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:26

Hace unos días, el exmánager de Julio Iglesias, Fernán Martínez, desvelaba que los problemas de movilidad del cantante internacional no se habían debido a un accidente de tráfico, sino a «un tumor en la quinta vértebra». Ahora, ha vuelto a participar en el programa 'El tiempo justo' para hacer nuevas revelaciones sobre la personalidad del artista y su día a día. «No deja entrar celulares, no quiere fotos, no quiere espejos… Julio tiene un miedo enorme a que lo ridiculicen, a que lo caricaturicen. Es muy inseguro, teme que le quiten la novia, que le compren propiedades al lado para hacer negocio… desconfía de todo y de todos. Es muy gallego en eso», ha afirmado.

Además, ha recordado una intervención de cirugía estética a la que Julio se habría sometido en París y que no tuvo el resultado esperado: «Quedó horrible, él se miraba y no podía soportarlo. Tiró un bote de mermelada contra un espejo y ordenó quitar todos de la casa: 'No quiero espejos en esta casa', decía», ha expresado.

Martínez también ha hecho referencia a dos de las mujeres de su vida, Isabel Preysler y Miranda Rijnsburger. «Nunca permitió que nadie de su entorno compitiera con él en la prensa, ni siquiera Isabel. Eso le generó problemas», ha dicho. En este sentido ha subrayado que «Miranda es discreta, no busca la fama, no compite. Es el bastón, la jefa de contabilidad, la que paga a los trabajadores. Es la mujer perfecta para Julio porque lo entiende y se adapta a su vida», ha terminado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan un nuevo tramo de muralla en León oculto durante más de un siglo
  2. 2 Las llamas se ceban con una planta de reciclaje de León que ardió toda la noche
  3. 3 La asistenta de un anciano retira 10.000 euros de su cuenta tras hacerse con sus claves
  4. 4 Vuelca con su coche de madrugada tras salirse de la vía en una carretera provincial de León
  5. 5 Invitan a los leoneses a pasar el festivo de San Froilán en un centro comercial de Valladolid
  6. 6 El pueblo más pequeño de León urbaniza su plaza Mayor con 173.000 euros y césped artificial
  7. 7 Mata a rastrillazos a una gata en Cacabelos y se atrinchera en su casa
  8. 8 Dos detenidos por cultivo de 35 plantas de marihuana en un pueblo de León
  9. 9 Las Peñas de San Froilán vuelven a León el 11 de octubre, pero con varias restricciones
  10. 10 La demanda desborda las visitas culturales al cementerio de León: plazas completas a los minutos de abrirse la inscripción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El exmánager de Julio Iglesias hace nuevas revelaciones sobre la vida del artista

El exmánager de Julio Iglesias hace nuevas revelaciones sobre la vida del artista