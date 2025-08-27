leonoticias - Noticias de León y provincia

Enrique Iglesias en una entrevista de 2003. EFE

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

La pareja confirma que Anna está embarazada y ya ha alcanzado el ecuador de la gestación; los mellizos Lucy y Nicolás (7) y Mary (5) pronto tendrán un nuevo hermanito o hermanita

C. P. S.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:25

Enrique Iglesias y Anna Kournikova están esperando su cuarto hijo, según ha confirmado ¡HOLA!. La noticia llega tras meses de especulación, alimentada por imágenes veraniegas de Anna con vestimenta holgada durante sus salidas cotidianas, especialmente en Miami, donde la pareja reside. Estas instantáneas reavivaron los rumores, que hoy se ratifican en una feliz noticia para la familia. Fuentes del entorno aseguran que Anna ya ha llegado al ecuador del embarazo y que tanto ella como el bebé se encuentran en buen estado de salud. La pareja, fiel a su estilo reservado, no ha hecho un anuncio público formal.

Los pequeños de la casa, los mellizos Lucy y Nicolás y Mary , se preparan para recibir a su nuevo hermano o hermana. La familia vive en una elegante zona de Miami que la prensa estadounidense llama «Billionaire's Bunker», perteneciente a Indian Creek, donde también residen figuras como Jeff Bezos o Ivanka Trump.

Este embarazo marcará el noveno nieto para Isabel Preysler, la madre de Enrique, ya rodeada de una extensa familia que suma nietos de distintos lazos y generaciones. En contraste, algunos medios anteriores habían señalado que la pareja no tenía intención de ampliar más la familia y que se sentían felices con sus tres hijos, afirmando que «la tienda de bebés está cerrada». No obstante, las informaciones más recientes contradicen esta perspectiva, apuntando a que finalmente sí han decidido dar la bienvenida a un nuevo miembro.

Enrique Iglesias ha expresado en ocasiones anteriores lo mucho que valora su vida familiar: «Estoy en plan relax, en casa con los niños, disfrutando de poder llevarlos al colegio, verlos crecer… cada día que pasa crecen rapidísimo». Además, ha reiterado que aunque no es una prioridad casarse formalmente, considera que la relación con Anna, tras años juntos, ya cumple ese papel.

