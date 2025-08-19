El discurso de boda de Brooklyn Beckham fue una «puñalada» al corazón de David y Victoria El hijo mayor del futbolista obvió a sus padres durante sus emotivas palabras, dirigidas a su mujer y a su familia política

María Moreno Martes, 19 de agosto 2025, 12:44 | Actualizado 13:13h.

El distanciamiento entre Brooklyn Beckham y su familia se agrava. Cada detalle que se da a conocer sobre la renovación de votos del hijo mayor del futbolista y la Spice Girl empeora la situación. Este martes, allegados al joven han desvelado que su emotivo discurso durante la celebración del pasado 2 de agosto —a la que no estuvieron invitados los padres y hermanos por parte del novio— estuvo dirigido a su esposa, Nicola Peltz, y a su familia política, pero no tuvo ni una sola palabra para David y Victoria.

Una fuente cercana a la pareja afirmó al periódico británico The Mirror que Brooklyn «habló desde el corazón, y en el centro de su corazón está Nicola, a quien ama profundamente, pero también la familia Peltz, que realmente ha estado a su lado. Quiso reconocerlos a todos y estaba decidido a hacerles justicia». El discurso fue una «puñalada» para la familia Beckham, que ha quedado claramente fuera de la vida de la pareja.

Brooklyn y Nicola renovaron sus votos en Estados Unidos, en una finca de los Peltz, ante la presencia de dos centenares de invitados, entre los que no se encontraba la familia del novio ni muchos de sus amigos. La pareja quiso «honrar el amor y el compromiso que han construido juntos a lo largo de los años», señaló una fuente cercana al matrimonio en declaraciones a la revista People. Fueron ellos mismos quienes se encargaron de publicar fotos del enlace en sus redes sociales, haciendo público su distanciamiento con David, Victoria y sus hijos, Romeo y Cruz, mientras que parece haber esperanza con la pequeña del clan, Harper Seven, a la que la pareja felicitó por su 14.º cumpleaños en Instagram. «Feliz cumpleaños, Harper, te amamos», escribió el joven junto a una fotografía de ambos abrazando a la adolescente. Un post que Nicola replicó en su cuenta.

Una fuente cercana a la familia Beckham contó al tabloide el calvario que supone este distanciamiento para Victoria, quien se siente rota. «Brooklyn es su primogénito y le preocupa no recuperarlo nunca. Verlo renovar sus votos con Nicola sin ella y David fue duro. Ya se han perdido grandes momentos familiares y Victoria teme que, cuanto más tiempo pase, menos posibilidades haya de resolverlo».

Por su parte, David ha intentado limar asperezas con su hijo mediante redes sociales, dejando claro que busca recuperarlo, dando «me gusta» a sus tutoriales de cocina. Hasta el momento, el futbolista no ha obtenido respuesta de su vástago, que se ha ausentado de eventos familiares tan importantes como el 50.º cumpleaños de David. Tampoco lo felicitó por el Día del Padre e ignoró el 26.º aniversario del enlace de sus progenitores.

Las diferencias habrían comenzado precisamente el día de la boda de la joven pareja, después de que ella se decantara por un vestido de novia de Valentino confeccionado por el diseñador Pierpaolo Piccioli y no por uno de la firma de su suegra. Según ha publicado Page Six, Victoria les habría «arruinado» el baile nupcial. Antes de que Marc Anthony cantara para ellos, el artista llamó al escenario a Brooklyn y, después, en lugar de llamar a su esposa, hizo subir a la madre del novio, nombrándola como «la mujer más hermosa de la sala esta noche». Cuentan que Nicola «salió corriendo llorando» y que sintió que Victoria lo había hecho «a propósito». Desde entonces, se habrían llevado bien de cara a la galería hasta el pasado mes de mayo, cuando todo saltó por los aires y los Beckham-Peltz rompieron con la familia de él tanto en privado como en público.

Brooklyn y Nicola, hija del multimillonario Nelson Peltz —cuya fortuna se estima, según la revista Forbes, en 1.700 millones de dólares—, se conocieron en 2016, en el Festival de Coachella Valley. Por entonces, ambos tenían otras parejas y no fue hasta 2019 cuando volvieron a coincidir en una fiesta de Halloween, en la que, ahora sí, parece que empezó su historia de amor. En enero de 2020 confirmaron públicamente su romance y, en julio, Brooklyn organizó una pedida de mano sorpresa, invitando a Nueva York a la familia. Eran otros tiempos, cuando los Beckham eran una piña.