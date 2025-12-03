leonoticias - Noticias de León y provincia

F. M. O.

El día que Belén Esteban acudió a al rescate de Bad Gyal

«No hay nadie con más contactos que Belén. La amo», ha contado a Marc Giró

Joaquina Dueñas

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:54

Bad Gyal se ha sentado en el plató de 'Late Xou' con Marc Giró para contar cómo ha cambiado su vida desde que hace diez años comenzó a dar sus primeros pasos en la industria de la música. ¿Lo que más echa de menos? La privacidad. «En algunos momentos me gustaría ser invisible», ha confesado. Sin embargo, esa fama le ha valido para amasar un importante patrimonio y para hacer amigas tan populares como Belén Esteban, sobre la que contó una divertida anécdota del día en que la de Paracuellos acudió a su recate.

La cantante catalana se había dejado en Barcelona un vestido imprescindible para su espectáculo en un viaje a Miami. Decidió entonces subir una historia en la que preguntaba si alguien viajaba de Madrid a Miami en los siguientes días para poder llevarle la prenda. Al instante, Belén Esteban acudió en su ayuda. «¿Qué necesitas, cariño?», le preguntó. «A Belén todo el mundo la ama, tiene contactos por todos lados… ¡y tenía un contacto en Iberia!», ha explicado. «No hay nadie con más contactos que esta persona. La amo», ha afirmado después de que gracias a su providencial intervención pudiera tener su vestido a tiempo para el show.

