leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Travis Kelce. AFP

Detenido un hombre por colarse en la casa de Travis Kelce para entregar documentos legales a Taylor Swift

Justin Baldoni intenta forzar la declaración de la cantante en el litigio que le enfrenta a Blake Lively

Joaquina Dueñas

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:42

Después de que Taylor Swift afirmara que solo acudirá a declarar en el proceso que enfrenta a Justin Baldoni con Blake Lively si un juez se lo exige, el director de Romper el círculo parece decidido a que la artista testifique en el tribunal. Esta semana trascendió que, el pasado 15 de septiembre, un hombre fue detenido por irrumpir en la casa de Travis Kelce, pareja de Swift, con el objetivo de entregarle una citación judicial.

El individuo, un agente judicial de 48 años, fue arrestado de madrugada tras presuntamente saltar la valla de seguridad de la residencia privada del jugador de los Kansas City Chiefs en Leawood, Kansas, mientras el deportista y su prometida se encontraban en el interior.

El equipo legal de Baldoni lleva meses intentando implicar a la estrella del pop en la batalla judicial contra la que hasta hace poco era su íntima amiga, Blake Lively. El último episodio de este conflicto ha sido la detención del agente enviado a la casa de la pareja para entregarle la citación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere de un infarto al corazón un ganadero leonés tras el ataque de un oso a su ganado
  2. 2 ¿Qué debo hacer tras anular el TSJ la tasa de la basuras de León?
  3. 3 Un joven hostelero leonés, a la tarima del culturismo: «Ser un musculitos de fachada no vale nada»
  4. 4 Las noticias imprescindibles del miércoles 24 de septiembre en León
  5. 5 Localizan a varios vendimiadores sin permiso de trabajo en el sur de la provincia
  6. 6 El desesperado grito de un pueblo de León por el mal estado de sus carreteras: «Es una injusticia»
  7. 7 La calle de León que está entre las más peligrosas para los peatones
  8. 8 Una localidad leonesa alquila el bar de su Casa de Cultura por 600 euros al mes
  9. 9 León reconoce a dos guardias civiles que frustraron un intento de fuga
  10. 10 ¿Cuánto sabes de las fiestas de San Froilán?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Detenido un hombre por colarse en la casa de Travis Kelce para entregar documentos legales a Taylor Swift

Detenido un hombre por colarse en la casa de Travis Kelce para entregar documentos legales a Taylor Swift