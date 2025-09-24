leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maribel Nadal, la hermana del tenista Rafa Nadal EP

Detenido un hombre alemán por acosar a la hermana de Rafa Nadal, María Isabel

La directora de marketing de la Rafa Nadal Academy llegó a tener protección policial

Joaquina Dueñas

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:13

La policía ha detenido a un hombre alemán de 37 años por acosar presuntamente durante años a María Isabel Nadal, hermana del tenista Rafa Nadal. El varón acudía día tras día a las instalaciones de la Rafa Nadal Academy, donde la víctima trabaja como directora de marketing, para interesarse por ella. El arrestado también había conseguido su número de teléfono, con lo que el acoso se amplió a través de mensajes y llamadas reiteradas. Tras la denuncia de la víctima, la policía ha arrestado al sospechoso que ha resultado ser reincidente ya que ha sometido a un hostigamiento similar a otras mujeres en Manacor, Mallorca.

Maribel Nadal incluso temió por su vida. Tanto es así que la responsable de marketing tuvo protección policial y necesitó acompañamiento para acudir diariamente a su puesto de trabajo. Después de meses de investigación, las pesquisas culminaron con la detención de este hombre que se hacía pasar por tenista para coincidir con la hermana del tenista en lugares públicos y que ha confesado los hechos. El Juzgado de Instrucción de Manacor ha acordado suspender la pena de prisión que pesaba sobre el presunto acosador, si bien le ha impuesto una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a menos de 200 metros y comunicarse con la víctima.

Publicidad

Top 50
  1. 1 PlusContacto anuncia un Erte para 372 trabajadoras en León y lo justifica con un «ciberataque»
  2. 2 Un hombre herido tras precipitarse de un tejado de seis metros en un pueblo de León
  3. 3 El Ayuntamiento de León pierde 11,6 millones de euros de las basuras por contar mal los plazos
  4. 4 Un vasco lleva a los tribunales una herencia millonaria de un empresario leonés tras demostrar su paternidad
  5. 5 Cuco Ziganda, nuevo entrenador de la Cultural: «Queremos que cada partido sea una fiesta»
  6. 6 Cuatro detenidos por asaltar una vivienda en Armunia, agredir a una pareja y secuestrar a su hijo
  7. 7 La impresionante imagen de la primera nevada de la temporada en León
  8. 8 La «vergüenza» ya afecta a las ventas y se avecina otro invierno «congelados»
  9. 9 Óscar Puente desata polémica al llamar «meseta» a León en redes sociales
  10. 10 Detienen a un hombre que cultivaba 50 plantas de marihuana de dos metros al aire libre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Detenido un hombre alemán por acosar a la hermana de Rafa Nadal, María Isabel

Detenido un hombre alemán por acosar a la hermana de Rafa Nadal, María Isabel