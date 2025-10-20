leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alex Gruszynski y Stella del Carmen. EFE

Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen

La revista 'People' y uno de los invitados han revelado el secreto mejor guardado

Joaquina Dueñas

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:43

Comenta

A pesar de las fuertes medidas de seguridad que han rodeado el enlace entre Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, y Alex Gruszynski en la Abadía Retuerta, en Valladolid, finalmente han trascendido algunas imágenes y se ha descubierto el secreto mejor guardado del enlace. Y no ha sido uno, sino dos, los vestidos que hemos visto de la novia. El primero ha sido revelado por la revista 'People' que ha publicado una imagen de los flamantes esposos cogidos de la mano caminando junto a los viñedos de la finca. El segundo, ha sido gracias a la publicación de uno de los invitados en redes sociales.

Aunque con poca definición, en la imagen de la publicación estadounidense, se puede apreciar el diseño de aires medievales elegido por Stella del Carmen para el 'sí, quiero', con encaje de motivos florales, cuerpo ceñido de escote Bardot y amplias mangas. El segundo vestido lo hemos conocido gracias a la publicación de Ash Nouri que ha subido a sus stories uno de los momentos de la fiesta en el que los invitados llevan a los novios, sentados en sillas, en volandas. Un instante de gran celebración en el que se observa un vestido nupcial con un tejido de efecto satén, cuerpo drapeado y manga corta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Participaste en los 10 kilómetros de León 2025? Búscate en nuestras galerías
  2. 2 Unas vacas en un pueblo de León causan varios accidentes y arrasan con cultivos y huertas
  3. 3 Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada
  4. 4 Cuando el arte tapa los muros en la calle más conflictiva de León
  5. 5 «Poder derivar pacientes a ensayos clínicos de otros hospitales es el mayor avance en el tratamiento»
  6. 6 Dos incendios en Carande y Pajares de los Oteros movilizan a los Bomberos
  7. 7 Jorge Blanco y Blanca Fernández vuelven a dejar su sello bajo la lluvia
  8. 8 Un premio de segunda categoría de La Primitiva deja fortuna en Ponferrada
  9. 9 El PSOE de León exige explicaciones urgentes por la «filtración de propaganda» de Vox en institutos
  10. 10 De Zamora a León por amor: la enfermera que transforma la pediatría con su investigación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen

Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen