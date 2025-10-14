La confesión de J.J. Vaquero sobre sus problemas con el alcohol: «Me vi borracho en el entierro de mi suegra»

Joaquina Dueñas Martes, 14 de octubre 2025, 13:53 Comenta Compartir

J.J. Vaquero y Goyo Jiménez visitaron 'El Hormiguero' para presentar la película 'Sujétame el cubata', basada en las vivencias del propio humorista en el bar que regentó durante años en Valladolid, El rincón del erizo. Más allá de los chistes, el cómico vallisoletano hizo un crudo relato sobre sus problemas con el alcohol. «El cambio de vida vino porque me vi borracho en el entierro de mi suegra y, a raíz de ello, pedí ayuda a un profesional», afirmó. «Yo llevaba una vida de noche, de bares, de giras, de risas… y en algún momento perdí el control. Crees que lo llevas tú, pero te lleva él», aseguró.

Su nuevo estilo de vida llegó de la mano de la práctica deportiva, concretamente, del levantamiento de potencia (powerlipting), disciplina con la que está cosechando varios éxitos. Sin embargo, quiso dejar claro el mensaje de que solo con el deporte no es suficiente. «Pedí ayuda a un profesional«, ya que, según explicó, »con el deporte solo no se puede dejar«. »Hay que buscar ayuda de un profesional«, añadió. »El deporte ayuda, porque hay que dormir bien, hay unas rutinas… el deporte ayuda a quien quiera salir de la noche», reflexionó para terminar dando un consejo a aquellos que quieran cambiar el rumbo de su vida y sientan que no tienen fuerza de voluntad. «Yo tampoco la tenía cuando me decía a mí mismo que iba a dejar de salir. Pero funcionó cuando se lo dije a mi mujer y ella se puso en acción. Hay que verbalizarlo, decirlo en alto, decírselo a gente en quien confíes: 'quiero dejar de salir de fiesta'. Hay que ver lo que te está quitando, tenerlo claro».

