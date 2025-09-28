¿Qué tienen en común Anna Wintour, Jack Nicholson y La Mona Lisa?

Gloria Salgado Madrid Domingo, 28 de septiembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

A Leonardo da Vinci se le atribuye la cita «El arte nunca se termina, solo se abandona». Una frase que se relaciona directamente con una de sus obras más populares, La Mona Lisa. Hay historiadores que creen que el artista nunca consideró completamente terminado el cuadro, en el que trabajó durante años, haciendo ajustes y capas de veladuras, en una búsqueda interminable de perfección.

La Mona Lisa, con su sonrisa enigmática, es una figura icónica y una fuente de inspiración siglos después para artistas de distinta índole, entre los que está el polémico Alexis Stone, conocido por sus increíbles transformaciones en celebridades. El británico, cuyo nombre real es Elliot Joseph Rentz, ha recreado más de 250 figuras públicas, entre las que se cuentan Cher, Madonna, Kim Kardashian, Dolly Parton, Billie Eilish, Lana del Rey, la señora Doubtfire, Morticia Addams y Anna Wintour. Fue con Meryl Streep como Miranda Priestly, personaje principal de la icónica película 'El diablo viste de Prada', con el que logró viralizarse en redes sociales, donde solo en Instagram tiene más de 1,3 millones de seguidores.

Estas transformaciones, que pueden llevar más de seis horas, combinan maquillaje, prótesis tanto faciales como corporales y un vestuario cuidadosamente diseñado para cada personaje. Tal es su capacidad de tomar prestados rostros que en la Semana de la Moda de París de septiembre de 2024 tanto público como algunos medios pensaban que Jack Nicholson había acudido al desfile de Balenciaga, copando titulares. Sin embargo, se trataba de uno de los mejores trabajos de Alexis Stone, que paseó por las calles de la Ciudad de la Luz enfundado en un batín de hotel a juego con las zapatillas -todo firmado por Balenciaga-, despeinado, con una copa de ginebra en una mano y un puro en la otra, «en una versión de Nicholson de finales de los años 90», según desveló a The New York Times. Un personaje para el que llegó a confeccionar una fragancia para emanar el aroma del intérprete de 'El resplandor'.

Algo parecido ocurrió con la actriz Jennifer Coolidge en el desfile Otoño/Invierno 2023 de Diesel en Milán, incluso se sentó en primera fila junto a su compañera de la serie 'The White Lotus' Haley Lu Richardson. Un proceso que le llevó cinco semanas culminar, con un técnico dental que le realizara la dentadura y conseguir los mismos productos de maquillaje que suele usar la estadounidense. Un trabajo que mereció la pena ya que, como Alexis escribió en Instagram, «la mayoría de los medios pensaron que en realidad era Jennifer». Aunque fue en 2018 cuando hizo creer durante cuatro meses que se había sometido a una cirugía plástica, lo que le supuso estar a diario usando diversas prótesis y un complejo maquillaje.

Tal es su talento, que las firmas de moda contactan con él para que acuda a sus desfiles e, incluso, Balenciaga le contrató como jefe de maquillaje, prótesis y piercings en el desfile Primavera/Verano 2023. En la reciente Semana de la Moda de Milán dio vida a La Mona Lisa, «posiblemente el rostro más reconocible de la historia. Pero con arcilla, paciencia y la magia de la transformación prostética, lo imposible se volvió lentamente posible», explicó Stone, que lo describió como «la paradoja atemporal de retratar a alguien que todos conocen pero que nadie ha visto realmente. Un desafío surrealista».