Claudia Schiffer cumple 55 en Grecia, su paraíso veraniego

Claudia Schiffer cumplió 55 años el pasado 25 de agosto y lo celebró desde el sol de Grecia, país donde ha encontrado su dorado refugio estival y donde veranea desde hace años. La alemana compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece radiante frente a una piscina, luciendo un bañador blanco junto a un tablero de backgammon, el juego de mesa más popular del país heleno. La imagen iba acompañada del mensaje: «55 hoy, afortunada de tener un cumpleaños feliz y saludable».

Icono mundial de las pasarelas, la ex supermodelo germana conquistó las pasarelas en los años 90 junto a Naomi Campbell y Cindy Crawford, y llegó a ser la 'top' mejor pagada de la historia, con una fortuna estimada en 100 millones de dólares, según 'Forbes'.

Nacida el 25 de agosto de 1970 en Rheinberg, Alemania, Schiffer, a la que se comparaba con Brigitte Bardot cuando era joven, comenzó su carrera como modelo en 1987 gracias a un cazatalentos, aunque la realidad era que iba para abogada. Durante los años noventa desfiló en todas las grandes pasarelas internacionales y a lo largo de su carrera acaparó más de mil portadas de revistas de moda como 'Vogue', 'Harpers Bazaar', 'Elle' 'Cosmopolitan', 'Time', 'Vanity Fair', 'Rolling Stone', 'People'... lo que le valió el Premio Guinness de los Récords a la modelo con más portadas.

Musa de Karl Lagerfeld, su 1,80 metros, sus ojos azules y su pelo rubio cautivaron a las grandes marcas de moda: Versace, Chloé, Yves Saint Laurent, Christian Dior, Michael Kors, Dolce&Gabbana, Ralph Lauren, Louis Vuitton, Prada, Oscar de la Renta, Valentino o Mango.

Con David Copperfield

En cuanto a su vida amorosa, vivió un mediático romance con el mago David Copperfield. Tras la ruptura estuvo muy poco tiempo con Tim Jefferies, comerciante de arte y en 2002, se casó con el productor de cine Matthew Vaughn, con quien convive actualmente. Son padres de tres hijos y la familia reside en Reino Unido, donde es Embajadora de Buena Voluntad para Unicef.

Durante su estancia en Grecia, Schiffer publicó en su cuenta en Instagram, con 2,5 millones de seguidores, un carrusel de imágenes en el que aparece posando con bellos vestidos veraniegos. Aunque no ha desvelado su ubicación exacta, en una de las fotos se rinde al encanto del país: «Grecia es simplemente bella», escribe.

A pesar del secretismo, varios medios locales aseguran que ha sido vista en las localidades de Porto Jeli y Herminoni, así como en un exclusivo resort de Kranidi, en la península del Peloponeso. El verano pasado ya visitó las localidades de Mesenia y Koroni, en el sur del Peloponeso, acompañada de familiares y amigos. Y en múltiples ocasiones ha declarado su admiración por la belleza natural y el estilo de vida griegos. También eligió Grecia para celebrar los 53.

Retirada de las pasarelas hace más de dos décadas, Schiffer sigue vinculada al mundo del diseño y la estética, ha fundado una firma de cerámica en Londres, y continúa trabajando junto a su marido como productora cinematográfica.