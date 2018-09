Cher y Tom Cruise, romance por un problema común Tom Cruise y Cher. / Bekia La cantante rememora su breve noviazgo con el actor al que conoció en 1985 durante la boda de Sean Penn y Madonna E.N. Jueves, 20 septiembre 2018, 20:12

Aunque Cher ya desveló su romance con Tom Cruise en unas declaraciones realizadas en el año 2008, ahora la cantante ha vuelto a rememorar su breve noviazgo con el actor, aunque ha añadido un dato desconocido.

Cher y Cruise se enamoraron cuando el actor protagonizó 'Ricky Business' con tan solo 22 años. La cantante, 22 años mayor que él, acababa de recibir su primera nominación al Oscar por 'Silkwood'. La relación duró tan solo doce meses, pero Cher la recuerda como una de las cinco mejores que ha tenido en su vida.

Como recuerda Bekia, Cruise y Cher se conocieron en 1985 durante la boda de Madonna y Sean Penn. El flechazo parece que fue inminente, pero entre ellos no hubo nada en ese evento ni en otro en el que volvieron a coincidir y que les unió aún más. «La Casa Blanca invitó a un grupo de gente disléxica a un acto para hablar sobre este trastorno de aprendizaje que, curiosamente, padecemos tanto Tom como yo. Por supuesto, allí no pasó nada, de hecho no empezamos a salir hasta más tarde. Pero la conexión entre nosotros empezó esa noche en concreto», comentó Cher al Daily Mail.

Su relación con Cruise es una más de la larga lista de amores que la cantante ha tenido a lo largo de los años. Durante una entrevista con el presentador James Corden, Cher contó que había mantenido relaciones con el guitarrista de Bon Jovi, Richie Sambora, el actor Val Kilmer, o deSonny Bonno, con quien se casó y formó el duo musical Sonny & Cher durante diez años y tuvo un hijo. También recordó a Rob Camilleti, un panadero, 18 años menor que ella, y que posiblemente fue «el único amor verdadero de mi vida».