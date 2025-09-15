leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Taylor Swift durante un concierto en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. EFE

La cara y la cruz Taylor Swift: del club de los billonarios a declarar en los tribunales

Su testimonio será una de las claves en el enfrentamiento entre Blake Lively y Justin Baldoni

Joaquina Dueñas Gil

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:04

Después del anuncio de su compromiso de boda, las buenas noticias siguen para la cantante Taylor Swift que ha entrado en el selecto club de los billonarios, según han revelado varios medios estadounidenses. Un ascenso financiero cuyo principal motor ha sido su gira 'The Eras Tour' que comenzó en marzo de 2023 y finalizó en diciembre del año pasado y que ha generado más de 2.000 millones de dólares de ingresos brutos. Sin embargo, no todos son luces en la vida de la estrella de la música ya que finalmente ha sido citada a declarar la semana del 20 de octubre en el juicio que enfrenta a su examiga Blake Lively con Justin Baldoni.

Para entonces, Swift estará en plena promoción de su último tema, 'The life of a show girl', por lo que sus abogados están trabajando para evitar que esta declaración tenga lugar. El letrado de la artista ha enviado una carta al juez federal de Nueva York en la que subraya una vez más que su cliente «no tiene un papel significativo en este asunto». «Además, mi cliente no ha accedido a testificar, pero si se le obliga a hacerlo, hemos indicado (tras revisar la declaración hace tan solo tres días) que su agenda le permitiría estar disponible durante la semana del 20 de octubre si las partes logran resolver su disputa», desmintiendo también de este modo que no pudiera atender la obligación por cuestiones de agenda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los estancos plantan cara a la ley antitabaco y los vapers: «Si se restringe el consumo habrá que regularizar la venta»
  2. 2 Estas son las 50 nuevas rutas gratuitas con la tarjeta Buscyl
  3. 3 La Cultural rompe todos los esquemas y asalta El Sardinero
  4. 4 Tres jóvenes heridos al chocar su coche con el puente sobre un río de León
  5. 5 Malestar en la policía de San Andrés: sin jefe y sin cobrar la nómina
  6. 6 Atropellan a un hombre de 51 años a la altura del KFC de León capital
  7. 7 «Igual que un cirujano estudia años para operar, yo llevo años trabajando para dar con la tecla adecuada»
  8. 8 El Gobierno pone cerco a los pisos turísticos ilegales en León: 135 deberán ser retirados
  9. 9 El verano dispara la venta de vivienda en los pueblos de León con un precio medio de 60.000 euros
  10. 10 25 años sin El Quijote: «Muchos grupos tocaban con micros pegados con celo y lo daban todo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La cara y la cruz Taylor Swift: del club de los billonarios a declarar en los tribunales

La cara y la cruz Taylor Swift: del club de los billonarios a declarar en los tribunales