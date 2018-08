Canal Nou prohibió a Bárbara Rey que fuera entrevistada en 'Tómbola' Bárbara Rey, en 'Sálvame'. / Telecinco El productor del programa ha acudido a 'Sálvame', donde ha explicado cómo fue el veto que sufrieron E.N. Viernes, 3 agosto 2018, 12:37

El tema de las manos negras, en el mundo de la televisión del corazón se ha puesto de moda. Si el otro día era Lydia Lozano la que afirmaba en 'Sálvame' que había sido vetada en Canal Sur por Isabel Pantoja, ahora nos enteramos que Bárbara Rey también tuvo que padecer en el pasado esas restricciones.

Para hablar de ellos hay que retroceder hasta 1997, cuando Ximo Rovira presentaba 'Tómbola' en la Televisión Valenciana. El programa anunció la entrevista más esperada a Bárbara Rey que contaría todo, pero lamentablemente esa entrevista nunca la llegó a ver nadie, al ser vetada por el canal autonómico, según publica Formulatv.

Ahora, cuando han transcurrido más de veinte años, Ángel Moreno, productor del programa, ha acudido a 'Sálvame' donde ha comentado: «Ví en televisión que Bárbara Rey decía que iba a contar todo en 'Tómbola'. Inmediatamente, sabía que se iba a producir una llamada que tardó unos 30 minutos». El productor recuerda que esa llamada la realizó el director de Canal Nou y de la Directora general de medios de la Generalitat: «Me dijeron: Si sale un segundo en pantalla, cortamos la emisión».

Ajena a esta decisión, Bárbara Rey acudió a las instalaciones para la entrevista, pero salió de las mismas escoltada por dos policías. «Le comunicamos a Bárbara que no podía salir. Se puso echa una furia diciendo que ella salía al plató sí o sí», apunta el productor de 'Tómbola'.

A pesar del enfado, antes de irse cogió el talón que le puso el programa encima de la mesa y se fue del plató: «Como una buena profesional me esperé hasta que acabó el programa en una salita que había al lado. No querían pagarme, pero sabían que me tenían que pagar», aclaró la artista hace unos años en una entrevista al programa 'Hable con ellas'.