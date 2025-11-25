Belén Esteban, «feliz» tras la condena a Toño Sanchís por apropiación indebida de más de 475.000 euros La colaboradora celebra que la justicia le haya dado la razón cuando intentaron «pisotear» su dignidad

Joaquina Dueñas Martes, 25 de noviembre 2025, 10:49

Belén Esteban está de enhorabuena después de que la Audiencia de Madrid haya impuesto a su exrepresentante Toño Sanchís una pena de dos años de prisión por apropiación indebida de más de 475.000 euros. «Es un día muy feliz para mí y para mi familia», ha publicado en sus redes sociales. «Quisieron pisotear mi dignidad, pero la justicia me ha dado la razón (otra vez)», ha subrayado en un comunicado en el que también ha agradecido el apoyo de su familia y de todas las personas que han estado a su lado durante estos años dándole «fuerza y cariño».

El mismo sentimiento que ha transmitido en sus declaraciones a la revista 'Semana'. «Estoy feliz, contentísima. Llevo muchos años luchando por lo que es mío. Todavía habrá que esperar, pero estoy más cerca de conseguirlo», ha asegurado. Fue en diciembre de 2015 cuando comenzaron las primeras sospechas de Esteban sobre la gestión que su representante estaba haciendo de sus contratos. La colaboradora de televisión se puso manos a la obra y buscó asesoramiento profesional para demostrarlo. En el verano de 2017, se sentaba en el plató de 'Sábado Deluxe' para mostrar todas las pruebas que había recabado y que Sanchís se empeñaba en desmentir en todo punto.

Ese mismo verano, ganó el primer juicio contra su exrepresentante en un procedimiento civil por el que fue condenado a pagar 388.868 euros. Para cobrar al menos en parte, tuvo que adjudicarse en 2019 la vivienda que el demandado poseía en Villanueva del Pardillo por 375.000 euros. Sobre el inmueble pesaba una hipoteca de más de 200.000 euros.

Una victoria que no dejó satisfecha a la de Paracuellos, decidida a continuar hasta las últimas consecuencias por la vía penal. «Este no se va de este mundo sin devolverme lo que es mío», afirmaba por aquel entonces en una de sus intervenciones. «Me debes 420.000 euros de deuda más lo que me he gastado en abogados, que ha sido mucho dinero. Ahorra para cuando me tengas que pagar», expresó recientemente en el Canal Quickie.

La resolución de la Sección Cuarta de la Audiencia de Madrid ha concluido que entre los años 2009 y 2015, Toño ingresó casi 400.000 euros a costa de su representada gracias a su «gran amistad». Una «confianza absoluta» que el acusado utilizó para aplicarse comisiones superiores a las pactadas con su clienta. En lugar del 20% acordado, llegó a quedarse entre el 30 o el 40 por ciento de los contratos, llegando en algunas ocasiones, incluso, hasta el 85 por ciento.

También se han pronunciado al respecto los compañeros de Belén Esteban en 'No somos nadie', María Patiño y Kiko Matamoros. «Ha quedado constancia del abuso de confianza. Es algo que teníamos todos claro. El abuso de una persona que estaba pasando por momentos delicados», ha valorado Patiño, mientras que Matamoros ha subrayado que Toño «prácticamente no se defendió» durante el proceso que comenzó el pasado 13 de octubre.

Desde la defensa de Sanchís, han transmitido que tienen previsto recurrir la resolución de la Audiencia de Madrid hasta las últimas instancias. También han subrayado que la condena a dos años de privación de libertad está en el límite que permite a su representado no entrar en prisión en caso de pagar, aunque sea solo en parte.

El final de este proceso llega en un momento de cambio para Belén Esteban, que hace unos días anunciaba su marcha del programa 'No somos nadie' en el que ha compartido plató con los que fueron sus compañeros de 'Sálvame' durante más de 15 años. «Os voy a echar mucho de menos, pero lo necesito porque valgo para muchas cosas más», les dijo.

«Estoy en un momento en el que quiero hacer otras cosas, descansar y ocuparme de lo que me tengo que ocupar. Primero de mí, luego de mi madre, de mi hija, que la tengo lejos, y de mi marido. Pero, sobre todo, de mí», expresó para confirmar a continuación su fichaje por RTVE. «No quiero engañar a nadie. Me voy a 'Top Chef', pero después voy a descansar». En el 'talent' de concina, la de Paracuellos concursará junto a Marina Castaño, Natalia Rodríguez, Eva Isanta, Ivana Rodríguez o Luis Merlo.