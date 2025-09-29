leonoticias - Noticias de León y provincia

El cantante Bad Bunny AFP

Bad Bunny, protagonista del intermedio de la Super Bowl

«Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia», ha expresado el puertorriqueño

Joaquina Dueñas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:01

Bad Bunny encabezará el espectáculo del descanso de la Super Bowl en próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, en California. Así lo ha anunciado este domingo el cantante puertorriqueño que ha compartido la buena noticia en sus redes sociales al ritmo de su canción 'Callaita', en la que aparece sentado sobre un poste de gol de la zona de anotación de un campo de fútbol americano ubicado en un paisaje de playa.

En un comunicado, el artista ha afirmado que lo que siente le trasciende. «Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera llegar y anotar un touchdown. Esto es por mi gente, mi cultura, nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo del descanso de la Super Bowl».

Esta no es la primera vez que el de Puerto Rico pisará el escenario de la Super Bowl, ya que en 2020 participó como invitado de Shakira durante la histórica actuación de la colombiana, pero sí la primera que lo hará como estrella principal.

