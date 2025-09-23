leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alejandra Osborne. EP

Alejandra Osborne sobre su último hermano: «No conozco a David, pero lo conoceré cuando llegue el momento»

La hija de Bertín Osborne ha hecho un repaso a las luces y las sombras de la relación con su padre

Joaquina Dueñas

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:30

Alejandra Osborne se ha sentado en el plató de 'Y ahora Sonsoles', donde ha hecho un repaso a su vida y a su especial relación con su padre, Bertín Osborne. «No es difícil ser hija de Bertín Osborne, es muy bonito. Mi padre es un tío buenísimo, un currante… Me siento súper orgullosa de ser su hija», ha contado. Eso sí, también ha reconocido que cuando su padre le llamó para decirle que Gabriela Guillén estaba embarazada fue toda una conmoción para ella: «Me llamó durante una reunión de trabajo para decirme que Gabi estaba embarazada. Colgué y seguí en la reunión con cara de fantasma, no abrí la boca y en cuanto pude me fui a casa de mi padre», ha recordado. En este sentido, ha revelado que todavía no conoce a su último hermano: «No conozco a David, pero lo conoceré cuando llegue el momento», ha zanjado.

Con quienes sí tiene una muy buena relación es con los hijos que su padre tuvo con Fabiola Martínez, con quien sigue manteniendo una estrecha unión. «A Quique lo amo, lo adoro. Se pone súper contento cuando me ve y Carlitos es íntimo de mi hijo mayor. Han sido muchísimos años, nos adoramos», ha subrayado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 PlusContacto anuncia un Erte para 372 trabajadoras en León y lo justifica con un «ciberataque»
  2. 2 Bombazo en la Cultural: Raúl Llona, destituido
  3. 3 La «vergüenza» ya afecta a las ventas y se avecina otro invierno «congelados»
  4. 4 Plazas desiertas en las oposiciones de Secundaria: de la «falta de vocación» a un sistema «obsoleto»
  5. 5 Cuatro detenidos por asaltar una vivienda en Armunia, agredir a una pareja y secuestrar a su hijo
  6. 6 Los bomberos tienen que liberar a un herido en un accidente vial en Vegas del Condado
  7. 7 Un escape de gas en el barrio del Olímpico de León moviliza a los bomberos
  8. 8 Tapas y bares que participan en la Ruta de la Morcilla 2025
  9. 9 El último afectado por los incendios en León: «Tienen envidia y nos dan palos por todos lados»
  10. 10 Detienen a un hombre que cultivaba 50 plantas de marihuana de dos metros al aire libre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Alejandra Osborne sobre su último hermano: «No conozco a David, pero lo conoceré cuando llegue el momento»

Alejandra Osborne sobre su último hermano: «No conozco a David, pero lo conoceré cuando llegue el momento»