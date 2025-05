Última oportunidad para participar en el Día de la Familia sobre Ruedas

Irene de Celis León Viernes, 16 de mayo 2025, 09:54 Comenta Compartir

Ya no queda nada para que leoneses y leonesas disfruten de un Día de la Familia sobre ruedas por las calles de la ciudad.

Dos recorridos diferentes, para bicicleta y patines y patinetes (sin motor), recorrerán parte de la ciudad de León con el objetivo de fomentar el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad a la hora de moverse por la ciudad.

El pistoletazo de salida tendrá lugar a las 10:30 horas desde el parking del Palacio de Exposiciones de la capital leoensa.

¿Aún sin dorsal?

Para participar solo tienes que acudir a las instalaciones de Caja Rural (Calle Ordoño II), Rollers in Line, Leonoticias o entrar en la web de runvasport e inscribirte de forma muy sencilla y desde cualquier lugar.

La participación en este evento está abierta al público en general y no existe mínimo ni límite de edad. Lo más importante son las ganas de pasarlo en grande con familiares y amigos.

Los dorsales podrán recogerse en las oficinas de inscripción o en Leonoticias en la calle García I, nº11. El jueves en horario de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00, viernes de 09:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 y sábado de 10:00 a 14:00 horas.

Desde leonoticias se quiere agradecer a todos los patrocinadores que hacen posible este evento y que contribuyen a fomentar hábitos saludables entre los leoneses.

¿Aún no te has apuntado? Aprovecha las últimas horas y no dejes pasar esta oportunidad de recorrer la ciudad desde otro punto de vista.