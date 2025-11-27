Presente y futuro del transporte sostenible en León

Irene de Celis León Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:47 | Actualizado 14:07h. Comenta Compartir

Leonoticias ha puesto el foco, este mes de noviembre, en la importancia del transporte sostenible en todos los ámbitos de la sociedad. El transporte público o el privado, la cultura de desplazamiento que tenemos los leoneses o las nuevas tecnologías, son muchas las cuestiones que se han tratado en el último encuentro con Leonoticias de este 2025 que ha tenido lugar este jueves 27 de noviembre en el Palacio del Conde Luna.

El encuentro comenzó con la presencia de Vicente Canuria, concejal de Régimen Interior, Recursos Humanos, Movilidad y Deportes del Ayuntamiento de León que inauguró este evento exponiendo que «la apuesta por la sostenibilidad en León no es un discurso reciente, es una realidad palpable que se ha consolidado en las dos últimas legislaturas. La sostenibilidad ya no es un objetivo, es un criterio transversal que guía nuestras decisiones».

También se ha contado con la participación de Jorge López, director de desarrollo de negocio para el transporte de Proconsi, Juan Víctor del Barrio de Oficina de Ingeniería y Fondos Europeos de Alsa, Juan Luis, gerente de la ORA Eulsa y José Manuel de Campo, asesor comercial de Kia Busanauto.

Moderada la mesa por la periodista Leticia Domínguez, los participantes de este foro fueron exponiendo sus puntos de vista y la visión de futuro que tienen respecto a este ámbito tan importante y tan presente para la sociedad leonesa.

La tecnología de Pronconsi apuesta por la movilidad sostenible

Ampliar Jorge López, director de desarrollo de negocio para el transporte de Proconsi Irene de Celis

Jorge López, director de desarrollo de negocio para el transporte de Proconsi, ha sido el encargado de exponer los avances tecnológicos en los que han estado trabajando en los últimos años. Estas soluciones enfocadas al transporte de viajeros están destinadas a solucionar problemas o mejorar la eficiencia de los datos que se extraen del autobús. «Con diferentes dispositivos e instalaciones en los autobuses como el ticketing o sistemas de geoposicionamiento somos capaces de aportar datos para que la concesión optimice las rutas que hace diariamente» explicó López.

Proconsi lleva ya un largo recorrido trabajando en sistemas que mejoren el día a día del ciudadano. En estos momentos se encuentran inmersos en un proyecto de ciberseguridad, junto con Incibe y con Alsa, para el transporte público. «Buscamos analizar todo el flujo de datos que se mueve dentro de un autobús y detectar posibles amenazas que puedan venir del exterior, por ejemplo desde redes wifi o redes Bluetooth» expuso Jorge López.

Alsa, un 'operador de movilidad' que ya testea nuevas tecnologías

Ampliar Juan Víctor del Barrio de la Oficina de Ingeniería y Fondos Europeos de Alsa Irene de Celis

Juan Víctor del Barrio de la Oficina de Ingeniería y Fondos Europeos de Alsa ha expuesto a los presentes los principales objetivos de Alsa tanto en el transporte urbano como de larga distancia. Uno de sus principales objetivos es ofrecer un servicio lo más eficaz posible, para ello Juan Víctor explica que están trabajando y «aprovechamos la recopilación de datos, cada vez con menos errores y más calidad para trabajarlos en beneficio siempre de aportar un servicio de calidad, recoger las necesidades y acercar esas soluciones al usuario final».

Aunque Alsa sea reconocida como una empresa de transporte de personas por carretera, desde hace ya unos años su concepto cambió a operador de movilidad'. «En este concepto se engloban todo tipo de vehículos que sean capaces de transportar personas, un ejemplo claro es la implantación de bicicletas en la ciudad de León».

Dentro de las tecnologías que se están probando en Alsa hay en proceso varios proyectos. «En Asturias vamos a testear vehículos de hidrógeno, aprovechando los recursos que nos ofrece el agua de las mina», ha detallado del Barrio.

La democratización del espacio público, principal objetivo de la ORA

Ampliar Juan Luis, gerente de la ORA de Eulsa Irene de Celis

Juan Luis, gerente de la ORA de Eulsa, ha explicado la principal función de este servicio y la importancia de una buena gestión del espacio público.

Desde Eulsa se explica que cada vez es más complicado aparcar debido a la evolución de la sociedad. Donde antes había un coche por familia y ahora se ha multiplicado, y los recientes cambios en el número de plazas de aparcamiento que se han visto reducidas considerablemente, Juan Luis valora este servicio que «ayuda a todos los ciudadanos a encontrar un aparcamiento más rápido». De cara al futuro se estudian medidas que sean más flexibles dependiendo del lugar o de las personas que acudan en cada coche. Las tarifas deben ser disuasorias, debemos ir un poco más allá y, por ejemplo, valorar si vienen más de una persona en el coche, la zona en la que se aparca o el tiempo máximo de aparcamiento en zonas exprés», ha desglosado el gerente.

También es importante conocer que de cada euro, 57 céntimos son devueltos al Ayuntamiento de León. «Este dinero que vuelve a las arcas municipales sirven para pagar espacios públicos, jardines, los trabajadores municipales, el transporte público por lo que el rendimiento que le sacamos al sistema de la ORA en la ciudad de León es muy bueno. Democratizamos el espacio, ayudamos a que todas las personas puedan aparcar de una manera más rápida y sencilla, conseguimos reducir emisiones y ayudamos a la economía local» ha concluido Juan Luis.

Kia Busanauto apuesta por las 'soluciones de movilidad'

Ampliar José Manuel de Campo, asesor comercial de Kia Busanauto Irene de Celis

José Manuel de Campo, asesor comercial de Kia Busanauto, ha destacado la apuesta firme de Kia Busanauto por el transporte sostenible y la gran variedad de opciones eléctricas que ofrecen a los leoneses. «Kia se ha involucrado al 100%, cree que la electricidad y el movimiento sostenible es lo más importante por lo que casi todos sus vehículos están electrificados con diferentes tecnologías, destacando el último lanzamiento de una furgoneta eléctrica para ayudar también a los trabajadores, por ejemplo de reparto o de la construcción, y no tener problemas a la hora de acceder a las ciudades», ha recalcado su asesor comercial.

En Kia se preocupan de ofrecer todas las soluciones posibles para que el consumidor pueda escoger la opción que más se adapte a sus necesidades «en kia te ofrecemos la posibilidad de que te gestiones tu vida en relación a tus necesidades. Buscamos que la gente encuentre lo que necesita ya sea para un pequeño espacio tiempo o para toda su vida» ha detallado de Campo.

Leonoticias concluyó con este último debate sobre el transporte sostenible su ciclo de encuentro sobre materia medioambiental que han tenido lugar durante todo el 2025.

Temas

Leonoticias

Sostenibilidad