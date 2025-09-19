leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del Encuentro con Leonoticias sobre economía circular Irene de Celis
¿Cómo nos afecta la huella de carbono?

El encuentro con Leonoticias sobre la huella de carbono tendrá lugar el 23 de septiembre en el Palacio Conde Luna

Irene de Celis

Irene de Celis

León

Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:24

La huella de carbono aún es un término algo desconocido para la población. ¿En qué consiste y cómo podemos contribuir a construir un mundo mejor? Por esta razón, diferentes expertos debatirán sobre sostenibilidad 'Encuentro con Leonoticias' que tendrá lugar este martes 23 de septiembre de 9:30 a 11:00 horas en el Palacio del Conde Luna de León.

Este foro debatirá y se adentrará en cómo afecta la Huella de Carbono a los leoneses en diferentes ámbitos y cómo se trabaja en ella desde las instituciones, desde la restauración y las grandes empresas.

La mesa organizada por Leonoticias contará con diferentes expertos sobre el tema que expondrán sus opiniones y consejos entre los que se encontrarán Sara Rodríguez, técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de León, DAVID RAMOS, director de Proyecto en Arva Hoteles en Hosteleón y Víctor Encina, responsable de medio ambiente de RMD y Neusus Urban.

Encuentros con Leonoticias 2025

Cartel sobre los Encuentros con Leonoticias 2025 Leonoticias

Durante este 2025 Leonoticias organiza diferentes charlas en las que abordar temas de actualidad para los vecinos de León. En el mes de febrero tuvo lugar el encuentro con Leonoticias sobre la eficiencia energética, en el mes de abril se abordó el tema sobre los nuevos desafíos del agua en nuestra provincia y en mayo tuvo lugar el encuentro sobre reciclaje.

En los próximos meses tendrán lugar otros foros como:

-Octubre: Energías renovables.

-Noviembre: Transporte sostenible.

