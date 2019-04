Soraya Mayo pide que la gente «vote en conciencia» y que no lo haga «con la víscera» La candidata de Ciudadanos al Congreso por Valladolid Soraya Mayo vota en Zaratán. / Rubén Cacho Espera que los políticos «sean capaces de alcanzar acuerdos y que se haga todo por el bien del país» LEONOTICIAS Valladolid Domingo, 28 abril 2019, 16:49

La cabeza de lista por Ciudadanos al Congreso de los Diputados en Valladolid, la leonesa Soraya Mayo, pidió este sábado a la gente que acuda a las urnas que «vote en conciencia» y que no lo haga «con la víscera o en contra de nadie». En su opinión, es preciso realizar el sufragio «sin odio y solo pensando en una España mejor y en que este país se merece un Gobierno centrado y de futuro con medidas reformistas y reales pensando en España».

«Eso es lo que realmente necesita nuestro país para entrar en la senda de la economía y del siglo XXI y pensando también en los más desfavorecidos, muchas familias y también trabajadores autónomos que no llegan a final de mes», expuso, frente a un modelo «de extremos hacia la extrema derecha, que no quiere nadie, y la extrema izquierda, que tampoco quiere nadie, y no es lo que espera este país».

A su vez, la candidata de Cs a la Cámara Baja pidió a los castellanos y leoneses que «tengan esperanza» y que pase lo que pase los políticos «sean capaces de alcanzar acuerdos y que se haga todo por el bien del país». Por ello apeló a que los ciudadanos «voten en conciencia y con las cartas que salgan de las urnas son con las que habrá que jugar y todos los partidos tratar de obtener consensos».