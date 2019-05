Los populares anuncian en Villarrodrigo que volverán a bajar el IBI Manuel García, en Villarrodrigo. La candidatura de Manuel Martínez visitó la localidad en la que se han realizado varias intervenciones, como un circuito de inercia. Y ha aprovechado para anunciar que volverá a bajar el IBI. Un impuesto que ya se dejó entre los más bajos de la provincia LEONOTICIAS León Domingo, 19 mayo 2019, 19:05

La visita organizada a la localidad de Villarrodrigo ha sido el momento elegido por el líder popular, Manuel García para a anunciar que si recupera la Alcaldía el próximo 15 de junio rebajará de nuevo el Impuesto de Bienes Inmuebles. Y es que, cuando los populares dejaron el poder en el mes de septiembre el tributo se encontraba en uno de los tipos más bajos de toda la provincia.

En este sentido, hay que señalar que García recordó que no se ha bajado más porque la oposición se ha negado cuando ha tenido los votos suficientes, «hasta que no tuvimos la mayoría necesaria no pudimos bajar el IBI. Todos fuisteis testigos de que en el Pleno de la Navidad de nuestro primer año de legislatura no lo pudimos rebajar porque los votos de los grupos de la oposición lo impidió».

Asimismo, los populares recordaron que una de las últimas iniciativas que llevaron a cabo fue el circuito de inercia situado junto a la Fundación Carriegos. «Me da mucha pena ver como en nueve meses de gobierno han sido incapaces de rematar una infraestructura que sólo necesitaba plantar césped entre las pistas», lamentó el candidato.

Por último, el PP ha decidido no realizar mítines en estas elecciones, sustituyéndolos por visitas a pie de calle, en lugares importantes de las poblaciones donde poder conocer de primera mano las inquietudes de todos los vecinos. En esta ocasión la candidatura de Manuel García recorrió las poblaciones de Villarrodrigo y Robledo.