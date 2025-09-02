El paro sigue bajando en León, pero ralentiza su evolución respecto a julio Agricultura y los demandantes sin empleo anterior recuperan terreno, pero la provincia suma más desempleados en industria, construcción y servicios

El paro ha caído en el sector agrícola en el último mes.

Leonoticias León Martes, 2 de septiembre 2025, 09:29

El paro sigue con su caída en la provincia de León, según los fatos que ha facilitado el Ministerio de Trabajo este martes.

Según esta estadística, en la provincia de León la cifra de desempleados se ha situado en 19.827 personas, lo que supone una reducción de 4.987 parados en comparación con el mismo mes de 2024 (-4,8%), según los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe).

Sectores y género

Por sectores económicos, el paro registrado desciende respecto al mes de julio en el sector de agricultura en 27 personas, con una cifra de parados de 664 y también entre el colectivo sin empleo en 49 personas (2.127 demandantes de empleo en este colectivo.) Sube en construcción en nueve personas, industria con 13 parados más y servicios con 36.

Actualmente, en la provincia de León hay 11.935 mujeres demandantes de empleo frente a los 7.892 hombres.

Respecto al número de menores de 25 años, actualmente 1.280 jóvenes son demandantes de empleo en las oficinas del Sepe de León, 50 menos que en el mes anterior.

Por último, el número total de contratos registrados durante el mes de agosto en la provincia de León ha sido de 7.900. De este total, 3.018 contratos de trabajo tienen carácter indefinido.