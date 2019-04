El FMI recomienda subir impuestos en España para sujetar un déficit que seguirá subiendo hasta 2024 El organismo calcula que llegue al -2,8% en cinco años y que la deuda de las administraciones seguirá por encima del 92% para entonces EDURNE MARTÍNEZ Madrid Miércoles, 10 abril 2019, 15:36

Poco han durado las buenas noticias. Después de conocer que el año pasado se cerró con un déficit del 2,6%, una cifra que a pesar de estar muy por encima del objetivo del Gobierno ha permitido salir del brazo corrector de Bruselas en el que estábamos desde hacía diez años, las previsiones a medio plazo no son positivas. Los cálculos que el Fondo Monterario Internacional (FMI) hace en su informe publicado este miércoles revelan que España no solo no reducirá el déficit público en los próximos cinco años, sino que lo aumentará hasta llegar a un 2,8% en 2024, rozando de nuevo el límite del 3% que impone la Comisión Europea.

El organismo estima que España terminará 2019 con un agujero fiscal del 2,3%, lo que supone una reducción de tres décimas respecto a 2018, que se mantendrá en este nivel en 2020 y a partir de ese momento volverá a subir aproximadamente una décima al año hasta llegar al 2,8% de déficit dentro de cinco años. Son unas previsiones mucho peores que las de otros organismos económicos como la propia AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), que cifra este parámetro en el 2,1% para este año y prevé una paulatina bajada del mismo con el paso de los años.

Eso sí, en sus previsiones los organismos no tienen en cuenta las posibles reformas fiscales que vaya a hacer el futuro gobierno que salga de las urnas del 28 de abril de cara a reducir déficit y deuda pública. Por ahora, la ministra de Economía, Nadia Calviño, es optimista al recordar que el déficit se redujo cinco décimas el año pasado, cerrando 2018 en los casi 32.000 millones de euros, una cifra que prevé reducir hasta el 2% este 2019 a pesar de que el objetivo enviado a Bruselas habla de un 1,3%. «Haremos todo lo posible» por reducir los niveles de endeudamiento, «no porque lo manden nuestros socios, sino porque no podemos gastar hoy y dejar dinero a deber a nuestros hijos».

Más endeudamiento por la mayor esperanza de vida

El FMI también ha puesto el foco en su informe en ese endeudamiento de las administraciones públicas, que prevé que seguirá por encima del 92% en cinco años. Un dato bastante mejor que el de diez años antes, cuando España se encontraba en 2014 en un ratio deuda/pib del 100%, pero que sigue siendo de los más elevados de las potencias mundiales. Así, el organismo advierte de que las economías endeudadas deberían «subir impuestos gradualmente» a no ser que haya una importante caída económica.

Ademas, el FMI explica que en las economías avanzadas donde la esperanza de vida es más alta el endeudamiento seguirá subiendo después de 2024, lo que «endurecerá» las condiciones financieras por el mayor pago de intereses. En este sentido, recuerda que salvaguardar la viabilidad de los sistemas de pensiones públicos requiere de un «conjunto integral de medidas» para «compensar» los efectos de su subida en países como España o las reglas de jubilación anticipada de Italia.