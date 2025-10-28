leonoticias - Noticias de León y provincia

Talleres RCP Estación de autobuses de ALSA ALSA

Talleres gratuitos de reanimación cardiopulmonar de la mano de Alsa y Almas Industries

La Estación de Autobuses de León acogerá estos cursos este 28 de octubre de 12:30 a 14:30h y de 15:30 a 17:30h

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 28 de octubre 2025, 11:13

Con motivo del Mes del Paro Cardíaco y dentro del Mes de la Salud promovido por Alsa, la empresa de movilidad y Almas Industries, compañía especializada en soluciones de seguridad y salud, celebran este martes 28 de octubre, en la Estación de Autobuses de León, una jornada de sensibilización ciudadana para enseñar a salvar vidas.

Durante todo el día se impartirán talleres gratuitos de 15 minutos de duración, en horario de 12:30 a 14:30h y de 15:30 a 17:30h, abiertos a todos los viajeros, trabajadores de la estación y ciudadanos que deseen aprender cómo reaccionar ante una parada cardiorrespiratoria. Los asistentes podrán practicar las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y aprender a utilizar un desfibrilador externo (DEA) bajo la guía de técnicos especializados de Almas Industries.

El objetivo de esta iniciativa es fomentar la enseñanza del masaje cardíaco y normalizar el uso de los desfibriladores públicos. «El conocimiento salva vidas. Queremos que cualquier persona sepa cómo actuar ante una parada cardiaca y pierda el miedo a usar un desfibrilador», explica Nuño Azcona, CEO de Almas Industries.

Para María Elena Álvarez, directora zonal de Alsa explica que «talleres como el que se va a impartir son una gran iniciativa para mejorar la cardioprotección y la concienciación de usuarios de la estación, viajeros y empleados».

Estos talleres, organizados conjuntamente por Alsa, Almas Industries y la Fundación Española del Corazón (FEC), se enmarcan dentro del compromiso compartido de las tres entidades por mejorar la salud cardiovascular y la prevención en espacios públicos.

Una colaboración consolidada

Desde hace casi una década, Almas Industries y Alsa mantienen una alianza pionera que ha permitido implantar un modelo de cardioprotección integral, no solo en los autobuses y estaciones de la compañía, sino también en su cultura corporativa.

