Sede de Orange.

Orange sufre una caída global de sus servicios telefónicos

La compañía ha confirmado que sufre una incidencia que provoca congestión sobre la red móvil

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:14

El operador de telecomunicaciones Orange España sufre una incidencia que ha derivado en una «congestión» sobre la red móvil que impide a los clientes recibir o hacer llamadas, según ha confirmado a través de sus redes sociales en un comunicado.

«Estamos sufriendo una incidencia que está provocando congestión sobre la red móvil. Estamos trabajando para que el servicio vuelva a la normalidad cuanto antes», informó la compañía a través de su cuenta en 'X'.

Los usuarios de 'X' empezaron a reportar fallos en el uso de teléfono móvil para recibir o hacer llamadas, además de la conexión de internet, a partir de las 13 horas, según se recoge en el portal especializado DownDetector.

