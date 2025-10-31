leonoticias - Noticias de León y provincia

Manuel Rilo, Gerente de E. Leclerc León, hace entrega de los cheques a los ganadores E. Leclerc Leon

E. Leclerc León entrega cuatro vales de 300 euros

La cadena de supermercados ha premiado a sus clientes su fidelidad con un cheque de 300 euros

León

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:52

E. Leclerc León ha premiado a sus clientes con la campaña del megames de octubre. Ha sido Manuel Rilo, Gerente de E. Leclerc León, el encargado de realizar la entrega de cuatro vales de 300 euros. Para participar en el sorteo los clientes pudieron realizar compras en los diferentes puntos de venta que tiene la cadena de supermercados en la Virgen del Camino, Álvaro López Núñez y el hipermercado de Trobajo del Camino.

A parte de los 1200 euros entregados en el megames de octubre, durante esta ya tradicional campaña de E.Leclerc león se han entregado diferentes cheques con valor de diez, treinta y cincuenta euros sumando en total más de 27000 euros.

Ganadores del sorteo

Cada una de estas iniciativas cuenta con un alto número de participantes escogiendo cuatro vales entre los miles de clientes que realizan sus compras en E. Leclerc. Los ganadores en esta ocasión han sido Esau Martinez, Patricia Martin, Gustavo Alonso y Cristina Abad.

