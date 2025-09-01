leonoticias - Noticias de León y provincia

Aryna Sabalenka y Cristina Bucsa se dan la mano al terminar el partido de octavos del US Open. REUTERS

Bucsa no puede con Sabalenka

La cántabra, en el mejor Grand Slam de su carrera, cae ante la número uno del mundo en octavos de final

Enric Gardiner

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:52

La bielorrusa Aryna Sabalenka cumplió con su papel de favorita y derrotó a Cristina Bucsa en los octavos de final del US Open (6-1 y 6-4). La cántabra, que nunca había pisado antes una segunda semana de un Grand Slam, se despide con honores ante la número uno del mundo y principal candidata al título en Flushing Meadows.

Pese a que Sabalenka no dio opción en el primer set, Busca aguantó bien la batalla en el segundo para marcharse con la cabeza bien alta después de haber roto su techo en estos torneos. Su mejor resultado hasta la fecha era la tercera ronda que alcanzó en julio en Wimbledon y la tercera ronda que hizo en Australia en 2023. En sus otras tres participaciones en Grand Slam no había pasado de segunda ronda.

A Bucsa, que había salido varias veces del 'top 100' este año, estos octavos de final, además de acarrear un premio de 340.000 euros, le permite sumar 240 puntos al ránking, mejorar la primera ronda del año pasado y escalar hasta el puesto 61 de la clasificación. Esta es la mejor posición de la de Torrelavega desde enero de 2024.

El próximo reto de la medalla de bronce en dobles en los pasado Juegos Olímpicos de París será ayudar a España en la fase final de la Billie Jean King Cup que comienza el próximo 16 de septiembre en Shenzhen (China). La cántabra será una pieza importante en el dobles y podrá jugar individuales si así lo requiere Carla Suárez. España contará para ese torneo con una alineación de lujo, con Paula Badosa, Jessica Bouzas y Leyre Romero, que sustituyó a Nuria Párrizas después de la lesión de esta en el US Open.

