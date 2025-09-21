leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Italia revalida la Billie Jean King Cup

Las italianas solventan la final en los dos partidos individuales y se imponen a Estados Unidos para revalidar su corona

Enric Gardiner

Domingo, 21 de septiembre 2025, 15:23

Italia es la reina de la Billie Jean King Cup. Con Elisabetta Cocciaretto y Jasmine Paolini, las italianas han revalidado su corona y conquistado el sexto título en esta competición.

Con la victoria ante Estados Unidos, sellada en los partidos individuales, sin tener que recurrir al dobles, las italianas encadenan dos títulos seguidos como ya hicieron en 2009 y 2010, cuando contaban con Flavia Penneta, Francesca Schiavone, Roberta Vinci y Sara Errani. Esta última ha conseguido su quinta BJK Cup (antigua Copa Federación).

Tras superar a China en cuartos de final y a Ucrania, verdugos de España, en semifinales, las chicas de Tathiana Garbin certificaron su espectacular semana en Shenzhen con un triunfo por la vía rápida ante Estados Unidos, que partía como favorita en esta final.

Sin embargo, Cocciaretto, revelación del torneo pese a ser la número 91 del ránking, batió por un doble 6-4 a Emma Navarro (18) y allanó mucho la final para las italianas, que iban a disponer entonces de su número uno, Paolini, toda una finalista de Roland Garros y Wimbledon, y del dobles, con la propia Paolini y la especialista Errani.

Y no hizo falta ni recurrir al dobles. Paolini se impuso a Jessica Pegula, séptima mejor jugadora del mundo, por 6-4 y 6-2, y dio el sexto entorchado a Italia.

El dominio de Italia en el tenis actual es aplastante y además de haber conquistado las dos últimas BJK Cup -la del año pasado en Málaga- también han ganado las Copas Davis de 2023 y 2024.

En dos meses, en Bolonia (Italia), el equipo liderado por Jannik Sinner y Lorenzo Musetti, buscará levantar la tercera 'ensaladera' consecutiva. Para los chicos sería la tercera de su historia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sube a nivel 2 el incendio de Pendilla de Arbas y obliga a desalojar Tonín por «amenaza seria»
  2. 2 Las tres viviendas de lujo que están a la venta en León y alfoz
  3. 3 Un vehículo se queda atrapado en el agua ante la nueva avería de la calle Príncipe
  4. 4 Roba un vehículo con las llaves puestas y le pillan atracando un supermercado
  5. 5 La Cultural no aprende la lección
  6. 6 Preocupación entre los amantes de las setas: la temporada micológica se prevé «complicada» por una sequía «terrible»
  7. 7 El incendio «provocado» de Pendilla tuvo siete focos y fue «amenaza seria» con la tormenta
  8. 8 Evacúan a un motorista herido tras caer al río en los Picos de Europa
  9. 9 Detienen a una banda itinerante tras perpetrar un robo en un chalé de Villaquilambre
  10. 10 Nápoles llora la muerte de la Erasmus leonesa: «Eres una estrella que seguirá brillando en el cielo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Italia revalida la Billie Jean King Cup

Italia revalida la Billie Jean King Cup