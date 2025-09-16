España, a por las semifinales en la Billie Jean King Cup Con Paula Badosa como líder, España busca sus primeras semifinales desde 2008 en esta competición

España llega con todo a Shenzhen (China) para la disputa de la Billie Jean King Cup. Carla Suárez, la capitana del equipo español, ha podido contar para este torneo con Paula Badosa, Jessica Bouzas, Cristina Bucsa, Leyre Romero y Aliona Bolsova.

El debut se producirá este miércoles, alrededor de las 22:00 hora española, ante un equipo fuerte como es Ucrania, que cuenta en sus filas con Elina Svitolina, número 13 del mundo, Marta Kostyuk (26), Yuliia Starodubtseva, y las doblistas Lyudmyla Kichenok y Nadiia Kichenok. Pese a la ausencia de Dayana Yastremska, Ilya Marchenko ha podido contar con un equipo de lujo con dos muy buenas 'singlistas' como Svitolina y Kostyuk, y un sólido dobles con las hermanas Kichenok.

La eliminatoria de cuartos de final contra las ucranianas seguirá el formato de tres partidos, dos individuales primero y un dobles en caso de que fuera necesario y no estuviera ya decidido el cruce.

El torneo comienza este martes con el duelo entre Italia, vigente campeona, y China, anfitriona de la competición. La ganadora de esta eliminatoria se enfrentará en semifinales a España o Ucrania, una ronda en la que las ucranianas nunca han estado en su historia y España desde 2008, cuando con Carla Suárez, Anabel Medina y Nuria Llagostera alcanzaron la final que perdieron con Rusia.

Las principales opciones de España pasan por Badosa, que no compite desde Wimbledon, y por Bouzas, que está completando la mejor temporada de su carrera, además del dobles, donde Carla Suárez tiene a una campeona de WTA 1000 y bronce olímpico como Bucsa.

«Han sido un par de meses difíciles», reconoció la catalana. «Aunque por supuesto, cada día me siento un poco mejor. Nunca es fácil volver después de una lesión, pero me siento muy bien aquí con mis compañeras de equipo. Creo que en este tipo de competición es muy importante tener este buen ambiente y este buen espíritu de equipo».

Bouzas puede ser clave

«Ayuda venir y jugar como un equipo. Al volver de la lesión, a veces te sientes un poco sola y tienes altibajos. Tener a estas personas a tu lado, a tu gente cerca, siempre ayuda y me motiva».

Por su parte, Bouzas, que ha hecho octavos de final en Wimbledon y cuartos de final en Montreal este verano, fue clave en abril con dos triunfos en individuales contra la República Checa y Brasil para clasificar a España a esta fase final de Shenzhen.

«Aquel fue mi debut en la fase previa y ahora creo que conozco mejor la competición. Estamos entrenando bien y que vamos a estar listas para luchar contra Ucrania», admitió la de Pontevedra.

En la parte baja del cuadro se enfrentarán Japón, quizás el rival más débil de la competición, contra la Gran Bretaña de Katie Boulter, y la Estados Unidos de Jessica Pegula y Emma Navarro contra la Kazajistán de Elena Rybakina.

