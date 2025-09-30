Directo | Carlos Alcaraz - Taylor Fritz

En esta semana, el californiano no lo ha pasado bien ni contra Diallo (4-6, 6-3 y 7-6) ni ante Korda (6-3, 6-7 y 6-3) aunque sí se deshizo de sets corridos frente a Borges y Brooksby. Por su parte a Carlos Alcaraz ayer se le atragantó el primer set ante Ruud (3-6, 6-3 y 6-4), un pequeño borrón de su paso imperial por Japón como dieron cuenta Baez, Bergs y Nakashima.