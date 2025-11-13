En directo | Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti
3 - 1[ SET 2 ]
El golpe de derecha de Lorenzo Musetti se va fuera
¡Tendrá tres bolas de set Alcaraz para romper el juego!
40 - 0
La dejada de Lorenzo Musetti se estrella en la red
¡Problemas para Musetti! Alcaraz pone de cara el juego para intentar obtener la ruptura que se le negó anteriormente.
30 - 0
El revés de Lorenzo Musetti se va fuera
15 - 0
Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Lorenzo Musetti y consigue el punto
Ha aumentado el número de golpeos en algunos puntos con este segundo set, pero la cosa sigue sucediendo con rapidez y con choques en los que la fuerza marca mucha tendencia.
Musetti al resto no está consiguiendo sembrar dudas, y puede que poco a poco la cabeza del italiano sea lo que se llene de interrogantes. Ahora, de nuevo sacando, tendrá otra prueba tras el juego que salvó anteriormente.
Juego rápido de nuevo para Alcaraz, que no deja ningún atisbo de duda en su juego. Sólido en el intercambio pero también haciendo que el primer saque marque la diferencia para que no haya respuestas.
2 - 1[ SET 2 ]
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Lorenzo Musetti se va fuera
40 - 15
El golpe de derecha de Lorenzo Musetti se va fuera
30 - 15
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Lorenzo Musetti
15 - 15
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
15 - 0
Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Lorenzo Musetti
¡Salva los platos Musetti! Respuesta magestuosa del italiano después de ver las orejas al lobo y sentir el aliento de Alcaraz tras de sí. Ha conseguido igualar las cosas y puede nacer aquí algo nuevo.
1 - 1[ SET 2 ]
Saque plano de Lorenzo Musetti, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - AD
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
40 - 40
Saque plano de Lorenzo Musetti, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
¡Bola de ruptura para Alcaraz! Con mucha incertidumbre Musetti ante la presión de Alcaraz.
AD - 40
El revés de Lorenzo Musetti se va fuera
Alcaraz aprieta pero Musetti resiste. Este juego está siendo tremendo, jugando al límite por cada punto.
40 - 40
El revés de Lorenzo Musetti se va fuera
40 - AD
Segundo servicio liftado de Lorenzo Musetti, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
40 - 40
El golpe de derecha de Lorenzo Musetti se va fuera
30 - 40
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
30 - 30
Saque plano de Lorenzo Musetti, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
Se siembra de dudas Musetti, que no encuentra huecos y está chocando con un muro. Puede estar mucho del partido en este juego.
30 - 15
El golpe de derecha de Lorenzo Musetti se va fuera
15 - 15
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
15 - 0
Carlos Alcaraz gana el tanto con un revés desde la red
¡Apisonadora Alcaraz! Espectacular cómo ha renaudado el partido el tenista español. Golpeando con convicción, y llenando de winners una pista que otra cosa no pero está viendo atrevimiento.
1 - 0[ SET 2 ]
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Lorenzo Musetti y consigue el punto
40 - 0
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Lorenzo Musetti y consigue el punto
30 - 0
Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Lorenzo Musetti
15 - 0
El globo defensivo de Lorenzo Musetti se va fuera
La mayoría de los puntos que se están viendo son rápidos, a pocos golpes. El intercambio es intenso, con mucha fuerza, pero todo sucede rápido y con el primer saque como gran aliciente para decantar las cosas.
El italiano tuvo sus buenos momentos, pero se diluyó en más de un intercambio y la decisión final en algún golpeo le llevó a que sucumbiera en este primer set. Como reflejo el último punto, en el que se precipitó con un derechazo que se marchó por el lateral.
¡El primero es de Alcaraz! A la segunda fue la vencida y el murciano se lleva el primer parcial mostrando garra, resistencia, y mostrándose agresivo en los momentos importantes para desconfigurar a Musetti.
6 - 4[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Lorenzo Musetti se va fuera
¡Segundo punto de set para Alcaraz! Aumenta la tensión y el español busca llevarse esta primera manga. Está todo al rojo vivo.
AD - 40
El golpe de derecha de Lorenzo Musetti se va fuera
40 - 40
Fácil dejada de Carlos Alcaraz con la que gana el punto
¡Impresionante punto! Cae del lado de Musetti, que movió a Alcaraz de un lado al otro pero el español se aferró al punto de la manera más fuerte posible. El más largo de lo que va de partido.
40 - AD
Revés desde el centro de la pista de Lorenzo Musetti que supera a Carlos Alcaraz
40 - 40
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Lorenzo Musetti y consigue el punto
40 - AD
Saque plano de Lorenzo Musetti, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 40
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
¡Punto de set para Alcaraz! Espectacular el resto ganador para el español, que puede cerrar esta primera manga.
AD - 40
Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Lorenzo Musetti y consigue el punto
¡Lo busca Alcaraz! Parecía el juego guiado a Musetti pero ha apretado el murciano y con una volea de revés aprieta las cosas.
40 - 40
Revés desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Lorenzo Musetti
30 - 40
El golpe de derecha de Lorenzo Musetti se va fuera
15 - 40
Ace de Lorenzo Musetti con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
15 - 30
El revés de Lorenzo Musetti se va fuera
0 - 30
Saque plano de Lorenzo Musetti, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
0 - 15
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
Las cosas se han igualado sobre la pista y a pesar de que predomina un mismo rumbo en el enfrentamiento, cualquier duda podría hacer que todo variara en gran medida.
Pelota en el tejado de Musetti. Salió a buscar el juego Alcaraz y se topó con ello. Ahora, al resto, podrá pelear por llevarse el primer set del partido. El italiano, por su parte, a defenderlo de la mejor forma.
5 - 4[ SET 1 ]
El afortunado globo defensivo cercano a la red de Carlos Alcaraz toca la misma y consigue ganar el punto
40 - 15
El revés de Lorenzo Musetti se va fuera
30 - 15
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Lorenzo Musetti se va fuera
15 - 15
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
15 - 0
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Lorenzo Musetti se va fuera
Juego muy rápido para Musetti, que aprovechó las pelotas nuevas para hacerse notar e igualar el partido una vez más. Aumenta la presión.
4 - 4[ SET 1 ]
Segundo servicio liftado de Lorenzo Musetti, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
0 - 40
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
0 - 30
Ace de Lorenzo Musetti con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
0 - 15
Saque plano de Lorenzo Musetti, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
De momento se han visto acercamientos, pero en el intercambio sigue predominando el tenista que saca. Y ahí por mucho que se acerque uno u otro, las cosas acaban siempre del mismo lado.
Ahora se pondrá en juego el partido tras un breve parón con pelotas nuevas. Momento para poder aprovechar cualquier resquicio que dejen los rivales para apretar en el segundo tramo de este set.
Lo sovlenta Alcaraz por la vía rápida con dos puntazos para lapidar cualquier esperanza de su rival. Se podía poner la cosa compliada para el de El Palmar pero Musetti no ha conseguido completar.
4 - 3[ SET 1 ]
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Lorenzo Musetti y consigue el punto
40 - 30
El revés de Lorenzo Musetti se va fuera
¡Ojo que aprieta Musetti! Error no forzado de Alcaraz con un derechazo en el que buscó vencer desde el fondo de la pista. El palazo que le metió se marchó largo.
30 - 30
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 15
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
30 - 0
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Lorenzo Musetti y consigue el punto
15 - 0
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Lorenzo Musetti y consigue el punto
Se infla de confianza Musetti, que responde con otro juego en blanco a un Alcaraz que si quiere llevarse lo suyo y robarlo, va a tener que pelearlo con mucha precisión.
3 - 3[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
0 - 40
Segundo servicio liftado de Lorenzo Musetti, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
0 - 30
La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red
0 - 15
Segundo servicio liftado de Lorenzo Musetti, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Musetti ha demostrado que puede dar la vuelta a las cosas y ganar en seguridad, pero está faltando algo más para que el tenista italiano perturbe más al resto.
La presión se incrementa para el tenista italiano, que ya ha sufrido en su saque anterior y ha visto cómo su rival ha pulverizado el suyo con facilidad y mucha confianza. De momento la cosa anda algo mejor para el número 1 del mundo.
¡Imperial Alcaraz! Mantiene su saque con convicción el tenista murciano, que ya ha dejado su sello con una dejada a la que ni siquiera corrió un Musetti que dio por perdido el punto. Juego en blanco para él.
3 - 2[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Lorenzo Musetti se va fuera
40 - 0
Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Lorenzo Musetti
30 - 0
Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Lorenzo Musetti se apunta el tanto
15 - 0
Lorenzo Musetti estrella su golpe de revés en la red
Saa las cosas adelante el italiano, aunque es el primer juego en el que se podría decir que uno de los dos contendientes ha visto las orejas al lobo. Igualdad máxima, con una grada que alienta al tenista de su país.
2 - 2[ SET 1 ]
Saque plano de Lorenzo Musetti, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
¡Sangre fría de Musetti! Ace cuando las cosas estaban más calientes y más podía temblar el pulso.
40 - AD
Ace de Lorenzo Musetti con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
40 - 40
El revés de Lorenzo Musetti se va fuera
30 - 40
El globo defensivo de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 30
El globo defensivo de Carlos Alcaraz se va fuera
¡Impresionante derecha de Alcaraz! Ojo que el español puede meter presión por la ruptura.
30 - 15
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Lorenzo Musetti y consigue el punto
15 - 15
Segundo servicio liftado de Lorenzo Musetti, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
15 - 0
El golpe de derecha de Lorenzo Musetti se va fuera
Los dos tenistas se están forzando de lo lindo cuando tienen oportunidad de buscar un golpeo que descuadre las cosas en el punto. La cosa está cerrada pero podría tambalearse en cualquier momento.
Los golpeos de Alcaraz desde el fondo de la pista están siendo consistentes, y está moviendo bien a un Musetti que sólo ha conseguido mostrar agresividad tras sus saques -potentes-. En la red, el español también sube con inteligencia.
¡Cierra Alcaraz con un ace! De momento intratables ambos tenistas en el momento de abordar sus saques. Hay puntos que están teniendo disputa, pero en general el sacador está llevando la voz cantante.
2 - 1[ SET 1 ]
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Lorenzo Musetti
40 - 15
El revés de Lorenzo Musetti se va fuera
30 - 15
El revés de Lorenzo Musetti se va fuera
15 - 15
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
15 - 0
Derechazo afortunado de Carlos Alcaraz que toca la red y consigue el punto
¡Lo iguala Musetti! Muy bien el italiano también con su saque, dando pocas alternativas a un Alcaraz que no ha conseguido revertir esos primeros golpeos de su riva.
1 - 1[ SET 1 ]
Saque plano de Lorenzo Musetti, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 40
Saque plano de Lorenzo Musetti, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 30
Saque plano de Lorenzo Musetti, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 15
El revés de Lorenzo Musetti se va fuera
0 - 15
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
¡El primer juego cae del lado de Alcaraz! Sólido en el saque el tenista murciano, que ha aprovechado sus primeros saques para forzar a un Musetti que no ha tenido una gran respuesta en el resto.
1 - 0[ SET 1 ]
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Lorenzo Musetti se va fuera
40 - 15
Buen derechazo desde la red de Carlos Alcaraz que supera a Lorenzo Musetti
30 - 15
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Lorenzo Musetti se va fuera
15 - 15
Fabuloso resto de revés de Lorenzo Musetti que no consigue devolver Carlos Alcaraz
15 - 0
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Lorenzo Musetti se va fuera
Arrancará Alcaraz sacando a pesar de que Musetti ganó el sorteo.
Ya calientan ambos tenistas con sus raquetsa sobre la pista. Ganando en sensaciones con los primeros golpeos y preparando todo a lo que, en ierto sentido, es una final para ambos. Alcaraz en busca del primer puesto y el número 1 a final de año, Musetti tratando de estar en la siguiente ronda.
¡¡Saltan los dos tenistas a la pista!! Juego de luces espectacular para dar paso a este decisivo partido del primero de los grupos de este torneo. Poco tiempo para que vuelen los raquetazos en Turín.
Se ponen a punto los dos tenistas en el túnel que da entrada a la pista. Bandas elásticas, ejercicios de resistencia para poner los músculos a punto... Los dos se aislan lo máximo posible para prepararse mentalmente también.
En este partido que Musetti jugará en casa, en Turín, la estrategia en los entrenamientos de ambos jugadores cobrará un peso mayúsculo. También el descanso que hayan dado a su cuerpo en un torneo que está siendo intenso y complicado.
Como se está observando en estas ATP Finals, el aspecto mental está teniendo una gran importancia en el resultado final de los partidos. No se puede dar nada por sentado y cualquier cosa es posible a pesar de los inicios.
Sea cual sea el resultado, los dos tenistas que obtengan su puesto hoy tendrán que esperar para conocer a sus rivales en la siguiente fase. El otro grupo con Sinner, Zverev, Auge-Aliassime y Shelton todavía está por decidirse.
Los 24 títulos en la carrera de Alcaraz toman contraste con los dos que ha conseguido en su carrera Musetti. Una diferencia gigantesca que también se refleja en el ránking ATP. Primero contra noveno.
El revés puede ser una de las cosas que llamativas hoy. El golpeo a una mano de Musetti, siempre delicado y técnico frente al goleo a dos manos de Alcaraz, algo más tosco pero en lo que ha puesto énfasis en su mejora el murciano.
Eso sí, la victoria del murciano hace que todo dependa de él para el segundo puesto. Su victoria por cualquier resultado haría que De Miñaur acabara como segundo del grupo.
¿Por dónde pasan las opciones de Alcaraz? Será primero si vence a Musetti en dos o tres sets. Si el italiano vence al español, entonces quedaría primero y Alcaraz acabaría pasando como segundo de grupo.
El partido tendrá una importancia gigantesca para un Alcaraz que se juega cerrar el año como número 1. Una victoria más en las ATP Finals le afianzarían como el mejor tenista de 2025 en el ránking.
En líneas generales, el año de Alcaraz es superior al de Musetti. 67 victorias frente a 44, y un total de 8 títulos para el español ante un italiano que puede marcharse de vacío si no consigue ganar esta última competición de 2025.
En un nuevo contexto, estas ATP Finals dejarán atrás el mal sabor de boca que dejó el último cara a cara entre ambos en Roland Garros. Un enfrentamiento igualado en el que Lorenzo Musetti -en semifinales- tuvo que retirarse debido a problemas físicos.
Este 2025 ambos se han enfrentado en tres ocasiones, por lo que esta será la cuarta en la que pongan en juego sus raquetas. Una de ellas fue una final, las otras dos semifinales.
Hasta cierto punto es paradójico que el primer duelo entre ambos, en un lejano 2022, acabó con esa solitaria victoria para el contendiente italiano. Desde entonces, los seis triunfos posteriores han caído de lado español.
Con la confianza por las nubes, este enfrentamiento llega con un balance muy claro para el de El Palmar. Un 6-1 en sus duelos individuales ante Musetti le colocan como el favorito para esta contienda.
La anterior jornada de ambos tenistas se saldó con victorias de su lado. En ambos casos, además, remontando una situación adversa. Musetti lo consiguió primero contra De Miñaur, y Alcaraz lo hizo posteriormente contra Fritz.
Delante, Musetti tratará de estar también en las semifinales. El italiano apretó las cosas después de su última victoria, y luchará por complicar todo al murciano en este duelo particular. Solo puede ganar para seguir vivo.
Presentándose como primero de grupo, Alcaraz puede sellar su puesto de obtener una victoria. En su mano estará seguir en el torneo con un paso firme que ilusiona. Su puesto en la siguiente ronda es seguro.
¡Saludos a todos y todas! Llega la última prueba de Carlos Alcaraz en las ATP Finals. Delante, Lorenzo Musetti tratará de robarle cualquier tipo de esperanza al tenista español.
