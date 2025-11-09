Directo | Alcaraz - De Miñaur
6 - 6[ SET 1 ]
El passing shot de Carlos Alcaraz se estrella en la red
0 - 40
Saque plano, en su segundo servicio de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
0 - 30
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
0 - 15
Ace de Álex de Miñaur con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Carlos Alcaraz
A pesar de cometer su segunda doble falta del partido (15-15), Carlos Alcaraz ha exhibido buen tono: la derecha y su juego en la red (tanto en voleas dejadas como en unos contra uno) para asegurarse el Tie Break y... RESTAR DE NUEVO PARA GANAR DE UNA VEZ POR TODAS ESTE PRIMER SET.
6 - 5[ SET 1 ]
Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
40 - 15
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
30 - 15
Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
15 - 15
Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta
15 - 0
El revés de Álex de Miñaur se va fuera
¡¡¡ PERO ÁLEX DE MIÑAUR SIGUE AGARRÁNDOSE AL SET !!! ¡¡¡ SU TERCER ACE Y UNA DEJADA FALLIDA DE CHARLY DEVUELVEN LA IGUALDAD AL MARCADOR !!!
5 - 5[ SET 1 ]
La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red
30 - 40
Ace de Álex de Miñaur con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
¡¡¡ SOBREVUELA LA POSIBILIDAD DE SET BALL EN EL INALPI ARENA !!!! 30-30.
30 - 30
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
15 - 30
Ace de Álex de Miñaur con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
15 - 15
Saque plano, en su segundo servicio de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 0
Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
Solvencia en el servicio para empezar, dejadón en la red en el punto crucial (30-30) y la fortuna de su lado en el punto definitivo han cortado la sangría que le estaba infligiendo Álex de Miñaur. EL TENISTA ESPAÑOL RESTA PARA GANAR EL PRIMER SET DE LA COPA DE MAESTROS DE 2025.
5 - 4[ SET 1 ]
Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
40 - 15
Álex de Miñaur estrella su golpe de derecha en la red
30 - 15
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera
15 - 15
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera
0 - 15
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
CARLOS ALCARAZ QUERÍA REMAR TRAS UN 40-0 PERO HA ACABADO TIRANDO EL JUEGO CON UNA DERECHA INVERTIDA INNECESARIA. 4-4 en el marcador y las espadas en todo lo alto en la fase decisiva de este acto.
4 - 4[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 40
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
15 - 40
Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Álex de Miñaur y gana el tanto
0 - 40
Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
0 - 30
Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
0 - 15
Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
¡¡¡ ROMPE ÁLEX DE MIÑAUR Y SOLO TIENE QUE CONFIRMAR PARA IGUALAR UN SET QUE PARECÍA PERDIDO CON EL 4-1 Y 0-40 !!! ¡¡¡ HA VIRADO POR COMPLETO EL PARTIDO EN EL INALPI ARENA !!! Muy habitual en los encuentros del australiano, por cierto. Pelotas nuevas.
4 - 3[ SET 1 ]
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
¡¡¡ SEGUNDA PELOTA DE BREAK PARA ÁLEX DE MIÑAUR !!!
40 - AD
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
¡¡¡ Y REMATE ESPECTACULAR TRAS UN PUNTO ELABORADO PARA SALVAR SU PRIMERA BOLA DE ROTURA EN CONTRA !!!
40 - 40
Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Álex de Miñaur
¡¡¡ ERROR FLAGRANTE CON LA DERECHA DEL MURCIANO !!! ¡¡¡ DEFIENDE ÁLEX DE MIÑAUR HASTA EL FINAL, PONIENDO LA RAQUETA POR SI ACASO.... Y LE SALE BIEN !!! ¡¡¡ LA DERECHA EN EL APPROACH DE CHARLY SE VA LARGA Y BOLA DE BREAK PARA EL DE SYDNEY !!!!
30 - 40
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 30
La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red
30 - 15
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera
15 - 15
Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta
15 - 0
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Álex de Miñaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera
¡¡¡ ALEX DE MIÑAUR NO SE RINDE Y TIENE MÉRITO PORQUE CARLOS ALCARAZ ESTABA EMBALADO Y LE HA FRENADO EN SECO CON BUEN JUEGO, INTENSIDAD Y RAPIDEZ !!! Sigue el español con un break arriba.
4 - 2[ SET 1 ]
Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - AD
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
¡¡¡ Y CON EL MEJOR TENIS EXPEDITIVO QUE SABE DEMOSTRAR ÁLEX DE MIÑAUR, SE REHACE DEL 0-40 Y LLEGA AL DEUCE PARA MANTENERSE VIVO AÚN EN ESTE SET !!!
40 - 40
Buen derechazo desde la red de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz
40 - 30
El globo de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 15
Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
¡¡¡ OTRAS TRES PELOTAS DE BREAK PARA UN CARLOS ALCARAZ QUE ESTÁ EN SU PRIME !!!
40 - 0
Álex de Miñaur estrella su golpe de revés en la red
¡¡¡ CARLOS ALCARAZ NO PIERDE EL TIEMPO Y BUSCA LA PELOTA DE UN SEGUNDO BREAK QUE SENTENCIARÍA EL SET !!!
30 - 0
Álex de Miñaur estrella su golpe de revés en la red
15 - 0
El passing shot de Álex de Miñaur se estrella en la red
¡¡¡ CONFIRMA CHARLY !!! Sigue Álex de Miñaur con mucho peligro al resto y siendo una amenaza permanente en el resultado. Pero sus golpes definitivos a la hora de la verdad están favoreciendo a un Carlos Alcaraz al que no se le nota la diferencia entre los primeros y los segundos, cuyos porcentajes ganadores son muy parejos.
4 - 1[ SET 1 ]
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
40 - 30
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
40 - 15
Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Álex de Miñaur
30 - 15
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
15 - 15
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
0 - 15
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
¡¡¡ ROTURA EN BLANCO CON 4 WINNERS PARA CARLOS ALCARAZ !!! ¡¡¡ DESLUMBRANTE PARA DESNIVELAR ESTE PRIMER ENCUENTRO DE ESTA ATP FINALS !!!
3 - 1[ SET 1 ]
Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
¡¡¡ QUÉ DEJADÓN !!! ¡¡¡ QUÉ DEJADÓN !!! ¡¡¡ QUÉ DEJADÓN !!! TRIPLE OPCIÓN PARA ROMPER A ÁLEX DE MIÑAUR.
40 - 0
Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Álex de Miñaur se apunta el tanto
PASO ADELANTE DE CARLOS ALCARAZ EN EL RESTO. GRAN VOLEA EN EL PRIMERO PUNTO Y GRAN PARALELO EN EL SEGUNDO PARA ACECHAR SU PRIMERA PELOTA DE ROTURA DEL ENCUENTRO. 0-30.
30 - 0
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
15 - 0
Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
Con dificultades de nuevo, Carlos Alcaraz asegura su saque con la sensación que, si no coloca un buen saque, Álex de Miñaur, agresivo, le va a atacar de primeras. Restos profundos para el australiano que, con deuce en el marcador, ha conectado un revés a dos manos que, de bola de break a favor se ha convertido en regalo.
2 - 1[ SET 1 ]
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Álex de Miñaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera
AD - 40
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera
40 - 40
La volea de Carlos Alcaraz se va fuera
AD - 40
El revés de Álex de Miñaur se va fuera
SIGUE OBLIGANDO ALEX DE MIÑAUR DESDE EL RESTO. Lo ha tenido claro en el sorteo lo de resta y así lo está demostrando. El número 7 del mundo, campeón en Washington, fuerza el primer deuce del encuentro.
40 - 40
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 30
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 15
El golpe de derecha de Álex de Miñaur se va fuera
30 - 15
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Álex de Miñaur y consigue el punto
15 - 15
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Álex de Miñaur
0 - 15
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
EN BLANCO PARA ALEX DE MIÑAUR EN UN JUEGO DONDE EL PRIMER PUNTO HA SIDO ESPECTACULAR. Con un Carlos Alcaraz llegando a todos los sitios y defendiéndose como gato panza arriba, ha logrado meter atrás a su rival para jugarse una derecha que se ha quedado en la red. Además, el australiano también ha estrenado el casillero de aces.
1 - 1[ SET 1 ]
Saque plano de Álex de Miñaur, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
0 - 40
Ace de Álex de Miñaur con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
0 - 30
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
0 - 15
Segundo servicio liftado de Álex de Miñaur, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
PRIMER JUEGO DEL PARTIDO Y DEL CAMPEONATO PARA CARLOS ALCARAZ. Muy peligroso Álex de Miñaur en el resto intentando dominar desde el primer golpe, y el de El Palmar ha tenido que tirar de dos saques directos para solventar un 30-30 inquietante de inicio.
1 - 0[ SET 1 ]
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Álex de Miñaur
40 - 15
Buen derechazo desde la red de Álex de Miñaur que supera a Carlos Alcaraz
40 - 0
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Álex de Miñaur no puede precisar el resto y la bola se va fuera
30 - 0
Álex de Miñaur estrella su golpe de revés en la red
15 - 0
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Álex de Miñaur se va fuera
Todo preparado en un Inalpi Arena majestuosos de 15000 espectadores. Espectáculo de luces y dos bailarines en cada lado de la pista han dado la bienvenida al torneo más importante para la ATP. El juez de silla erá el juez de silla Fergus Murphy. Empezará sirviendo, porque así lo ha querido el oceánico, un Carlos Alcaraz que querrá volver a ser el mejor del mundo.
Pero fue precisamente en el Masters 500 de Barcelona, pero de 2022, su partido más recordado (6-7, 7-6 y 6-4), donde Alex de Miñaur, en la final, dejó escapar dos pelotas de partido, una de ellas increíble que ya nos enseñaba de lo que era capaz este ya ídolo, Carlos Alcaraz.
En el “head to head” la superioridad es manifiesta para el jugador europeo con un 4-0 claro, fraguado en todo tipo de pistas. Le ganó sobre césped en la final de Queens de 2023, le ganó sobre dura en la final de Rotterdam de este año (ahí se dejó un set) y le ganó por supuesto sobre tierra batida en los cuartos del Godó de este 2025.
Segunda participación de este doble finalista de Copa Davis y de Next Gen Finals, que ya participó el año pasado en la Copa de Maestros y no pasó de la fase de grupos porque perdió todos los encuentros. Por su lado, es la tercera ATP Finals para Charly. En 2023 llegó a semifinales y el año pasado, como De Miñaur, se fue para casa a las primeras de cambio.
Enfrente, Álex de Miñaur, número 7 del mundo. Natural de Sydney y de 26 años de edad. Diestro con revés a dos manos que tiene a Adolfo Gutiérrez de entrenador. Ganador en 2025 en Washington y finalista en Rotterdam. Cuartofinalista en el US Open y Open de Australia, y cinco veces octavofinalista en Masters 1000 de este año.
Así que hoy mismo empezamos la andadura para finiquitar una carrera que empezó sobre todo en la etapa de tierra batida con Jannik Sinner sancionado y que nos ha dejado un 2025 espectacular para el murciano, el más laureado de su carrera con 8 títulos, incluyendo Roland Garros y US Open, aparte de los Masters 1000 de Montecarlo, Roma y Cincinnati.
Un Carlos Alcaraz, que tras el Masters 1000 de París y el batacazo de su primer partido, dejó en bandeja el cetro mundial a Jannik Sinner que no desaprovechó el regalo. Pero no pasa nada. Las cuentas son claras. A “Charly” solo le basta pasar a semifinales para ser el mejor tenista del ranking ATP, a la vez que el de San Cándido defiende título en su país.
El otro grupo será el Bjorn Borg donde se batirán en duelo para las dos plazas de semifinales el propio Jannik Sinner, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton y Alexander Zverev. Sin olvidarnos de Alexander Bublik y Casper Ruud que serán los suplentes. Los partidos de ambos grupos se intercalarán cada día.
Y lo que es el deporte. El beneficiado ha sido el propio italiano que, además, jugará en casa. Además, lo hará frente a Carlos Alcaraz. No hoy sino que ha sido encuadrado en el mismo grupo junto a Taylor Fritz y a Alex de Miñaur, el rival en unos minutos de nuestro gran campeón español. Es el grupo Jimmy Connors.
El campeonato donde se concentran las mejores raquetas del planeta. No están los ocho mejores del mundo porque ayer Novak Djokovic anunció después de la victoria que no asistiría aquí. Todo ello tras ganar en una maratón de tres minutos a Lorenzo Musetti (que si vencía se clasificaba dejando fuera a Felix Auger-Aliassime),
Hola muy buenas tardes a todos los amantes del mundo del tenis y a todos los seguidores de Carlos Alcaraz en la semana y el torneo que le tendría que devolver el número 1 del mundo de este deporte. Con todos ustedes, comienza en Turín el ATP Finals 2025. O lo que es lo mismo, la Copa de Maestros
