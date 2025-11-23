Final | Copa Davis
Directo | Pablo Carreño - Matteo Berrettini
Ya se conoce el orden de enfrentamientos de esta ronda final y abren fuego Pablo Carreño contra Matteo Berrettini. El segundo punto lo disputarán Jaume Munar y Flavio Cobolli. Si hiciera falta, la pareja española compuesta por Marcel Granollers y Pedro Martínez se medirán a Simone Bolelli y Andrea Vavassori.
Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la final de la Copa Davis entre España e Italia. ¿Preparados? Comenzamos…
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Cierra tras 41 años Gnomos, la tienda más emblemática de regalos y complementos de la calle Ancha de León
- 2 El minero de Villablino muerto en Asturias perdió en 2007 a su hermano en la tragedia del Pozo Calderón
- 3 Los nombres más elegidos para recién nacidos en León
- 4 Anilso Soares, el minero caboverdiano fallecido en Asturias, descansará en Caboalles de Abajo
- 5 La madreña llega a tiempo para la nieve
- 6 Denuncian el «abandono» de los ganaderos de leche de Omaña y Luna
- 7 Varias zonas de León tiritan de frío y rozan los -10 grados esta madrugada
- 8 Herido un hombre de 58 años tras un brutal choque con un poste en la A-6
- 9 Cambian los rostros de Izquierda Unida en León: Rubén Estévez, nuevo coordinador
- 10 El Grinch o la galleta de jengibre ya habitan en Almanza
-
Publicidad