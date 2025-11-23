leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Ferrer, tras la final. Afp
Final

Ferrer: «He sentido unas emociones que no notaba desde mi época de profesional»

El capitán de la 'Armada' se emplazó a buscar la séptima Ensaladera en 2026: «El año que viene volveremos a insistir y tendremos otra oportunidad»

C. P. S.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:25

Comenta

«Estoy contento. Hemos estado cerca y el equipo lo ha dado todo», fueron las primeras palabras de un David Ferrer sonriente pese a la derrota en la final. El capitán español reconoció que Italia era la justa campeona: «Han sido pequeños detalles, pero esto es deporte y hay que aceptarlo». Sí quiso poner en valor el rendimiento de sus cuatro jugadores durante la Final a 8 de Bolonia: «Ha sido una buena semana y estoy orgulloso de ellos. Me siento muy feliz por lo que han conseguido».

Ferrer se emplazó a buscar la séptima Ensaladera en 2026: «El año que viene volveremos a insistir y tendremos otra oportunidad». Además, el capitán de la 'Armada' reconoció que «las emociones que han tenido esta semana no las van a volver a tener». «He sentido unas emociones que no notaba desde mi época de profesional», finalizó.

Noticias relacionadas

Se acabó el sueño de la séptima Ensaladera para España

Se acabó el sueño de la séptima Ensaladera para España

España se queda en Bolonia sin su séptima Ensaladera

España se queda en Bolonia sin su séptima Ensaladera

Cobolli finiquita el sueño de España

Cobolli finiquita el sueño de España

Berrettini, muy superior a Carreño

Berrettini, muy superior a Carreño

Por su parte, Pablo Carreño confesó que «en España el partido de Jaume se hubiera ganado», por la presión que puso la afición italiana durante el duelo decisivo. Mientras, Marcel Granollers dejó claro que «hemos demostrado esta semana que somos un equipo por encima de todo».

Por último, Jaume Munar, el número uno de la 'Armada', reconoció que le había faltado algo: «Ahora mismo siento más dolor que otra cosa. En el partido, ha habido subidas bajadas». Sin embargo quiso sacar el lado positivo de todo lo vivido esta semana: «Me quedo con el disfrute personal porque en esta Copa Davis, he dado un paso al frente. Ha sido un camino muy largo y hemos dado todos pasos adelante».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anilso Soares, el minero caboverdiano fallecido en Asturias, descansará en Caboalles de Abajo
  2. 2 Cierra tras 41 años Gnomos, la tienda más emblemática de regalos y complementos de la calle Ancha de León
  3. 3 Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto
  4. 4 Badía apuntala una histórica remontada de la Cultural en Cádiz
  5. 5 El minero de Villablino muerto en Asturias perdió en 2007 a su hermano en la tragedia del Pozo Calderón
  6. 6 Arde la vivienda de un matrimonio de Pieros tras un fuego generado en su chimenea francesa
  7. 7 Los nombres más elegidos para recién nacidos en León
  8. 8 La madreña llega a tiempo para la nieve
  9. 9 «Aquí la espontaneidad no existe, si quieres tomar un café te dicen de quedar dentro de tres semanas»
  10. 10 El museo «creciente» de la Semana Santa: «El objetivo era invertir su mala fama»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Ferrer: «He sentido unas emociones que no notaba desde mi época de profesional»

Ferrer: «He sentido unas emociones que no notaba desde mi época de profesional»