Alcaraz, Martínez, Munar y Granollers, el equipo de España para la Davis El murciano vuelve a una convocatoria para liderar al equipo dirigido por David Ferrer en la fase final de Bolonia

Enric Gardiner Lunes, 20 de octubre 2025, 13:48

Carlos Alcaraz volverá al equipo de Copa Davis para liderar a España en la fase final de Bolonia (Italia), que se disputará del 18 al 23 de noviembre. El murciano es la gran novedad de la lista de David Ferrer, después de perderse la última eliminatoria en la que el equipo español selló el pase a los cuartos de final al remontar un 0-2 a Dinamarca en Marbella. No pudo acudir a ese cruce por el cansancio acumulado tras ganar el US Open, pero no quiere perderse la oportunidad de levantar su primera Copa Davis con el equipo español.

Al de El Palmar le quedan tres torneos este año, el Masters 1000 de París-Bercy, las Finales ATP de Turín y la Copa Davis. Los tres son títulos que faltan en el palmarés de un tenista que por primera vez llega en plenas condiciones físicas a esta recta final de la temporada, olvidado ya el esguince de grado dos que sufrió en el tobillo durante su triunfo en Tokio hace dos semanas.

La otra gran inclusión es la de Marcel Granollers, que tampoco pudo estar en Marbella contra Dinamarca por un problema que sufrió en el tobillo al ganar el US Open junto a su compañero, el argentino Horacio Zeballos. Con Granollers, España se asegura tener a uno de los mejores del mundo en el decisivo punto del dobles. El catalán puede hacer pareja con Alcaraz o con Pablo Carreño.

Además, Ferrer ha querido recompensar a dos de los hombres clave para estar en esta fase final, Pedro Martínez y Jaume Munar. Ambos, tanto en individuales como en dobles, fueron muy importantes para imponerse a Suiza en enero y a Dinamarca, mientras que Pablo Carreño, que certificó la remontada ante los daneses ganando el quinto punto, puede entrar en la lista como quinto hombre cuando se acerque la fecha del evento.

El que se ha quedado fuera es el malagueño Alejandro Davidovich, que no compite con España desde 2023.

«Siempre convoco a cuatro jugadores y luego espero a un quinto, porque en un mes pueden pasar muchas cosas. Cuando hay dudas o varios jugadores que puedan estar prefiero esperar», aseguró el capitán español.

España se enfrentará en cuartos de final a República Checa, y en caso de acceder a semifinales se podrá encontrar con Argentina o con Alemania. En la parte alta del cuadro los cuartos de final medirán a Italia contra Austria y a Francia contra Bélgica. El formato será de dos partidos individuales seguidos de un dobles si fuera necesario.

«Estoy muy contento e ilusionado por competir. Tenemos una eliminatoria difícil contra la República Checa, pero soy consciente de que estaremos preparados para competir y tendremos nuestras opciones. Podemos perder porque la eliminatoria es muy complicada, pero con los jugadores que tenemos tendremos nuestras opciones. Hay un equipo muy bueno, con jugadores han ganado grandes competiciones y que saben manejar la presión», apuntó.