Alcaraz ya está en las semifinales de Róterdam

La racha de Carlos Alcaraz contra tenistas españoles es espectacular. De 21 enfrentamientos contra compatriotas, solo ha perdido tres; el último, contra Rafa Nadal en las semifinales de Indian Wells 2022. Suma doce triunfos seguidos contra españoles, el más reciente el logrado este viernes contra Pedro Martínez (6-2 y 6-1) en Róterdam para clasificarse a las primeras semifinales del año.

El murciano, tras el susto del debut en 'indoor', cuando perfectamente pudo perder con Botic Van de Zandschulp, ha completado dos victorias muy sencillas y contundentes. Primero ante el modesto Andrea Vavassori y este viernes contra Pedro Martínez, lanzado tras ganar dos puntos para España en la eliminatoria contra Suiza en la Copa Davis y de eliminar a Roberto Bautista y a Holger Rune, que estuvo muy debilitado por un proceso febril.

El valenciano no desaprovechó la oportunidad ante Rune para meterse en los cuartos de final número quince de su carrera deportiva a nivel ATP, pero Alcaraz está un escalón muy por encima. Sobre todo, cuando se entona y cuenta con la puntería precisa. Solo su primer set fue un auténtico huracán en el que más de la mitad de los puntos que logró (17 de 29) fueron golpes ganadores.

Con esa minuciosidad y detalle en los 'winners', el juego de Pedro Martínez quedaba en nada. Aguantaba los peloteos y trataba de buscar un resquicio en el juego de Alcaraz, pero es que este siempre estuvo por delante en el marcador y, en los momentos decisivos, cuando tocaba dar un paso al frente, no le temblaba la muñeca para quemar la pelota con un golpe ganador paralelo.

Su variedad de alturas fue muy importante también, no dejando a Martínez, que no paraba de resoplar, pegar cómodo desde el fondo de la pista con un cambio constante de alturas y con el añadido del golpe cortado. En cuanto podía, entraba en pista y no temía cerrar los puntos desde la red, en alguna ocasión con alguna preciosa dejada.

El público, que un día más tuvo que ser apercibido por los continuos 'flashes' de las cámaras, solo pudo echarle en cara que por segunda jornada consecutiva estuvo muy poco tiempo en pista. Apenas una hora y doce minutos de disfrute para el público tulipán.

La estadística de Alcaraz contra los españoles asusta. Presenta 21 victorias y tres derrotas, las cuales fueron ante Nadal (Madrid 2021 e Indian Wells 2022) y Jaume Munar (Marbella 2021).