Marc Márquez, el 'Mister 37' de MotoGP

Jesús Gutiérrez Lunes, 9 de junio 2025, 16:53 Comenta Compartir

Desde que en la temporada 2023 se introdujera el formato sprint en el marco de los grandes premios, la puntuación más alta que puede conseguir un piloto de MotoGP es 37 por evento, o lo que es lo mismo, 12 puntos por victoria en la carrera corta del sábado y otros 25 por la larga del domingo, la que cuenta en las estadísticas de ganador de un GP.

Hasta el año en curso, Marc Márquez solo había logrado una vez esa mágica cifra de 37 puntos. Precisamente, en el pasado Gran Premio de Aragón de 2024, cuando puso fin a una racha de más de 1.000 días y casi tres años sin conquistar una carrera. En este mismo escenario, el circuito de Motorland Aragón, el de Cervera sumó este fin de semana su cuarto doblete de 2025, en ocho citas disputadas. Lo que da una muestra del dominio abrumador que está imponiendo el piloto de Ducati.

En la previa de este Gran Premio de Aragón, su principal y casi único rival, Álex Márquez, contaba que en el box de su equipo Gresini (la escudería en la que corrió Marc en 2024 y con la que todavía mantiene una gran relación) habían apodado a su hermano 'Mister 37'. Por un lado, por esa hegemonía que está demostrando el ocho veces campeón del mundo en cada gran premio; y por otro, por «ver si así se pone un poco nervioso», confesaba el pequeño de la saga Márquez. NI por esas.

En el circuito de Motorland, Marc Márquez cumplió con las más altas expectativas, ya que no solo ganó las dos carreras que puntuaban, sino que lideró cada una de las sesiones que se disputaron: dos entrenamientos libres, una práctica, una calificación y el 'warm up' previo a la carrera. Además, sumó un nuevo 'Grand Chelem', es decir, la pole, ganar la carrera, hacer la vuelta rápida y mantenerse líder durante todas las vueltas. Un hito nada fácil de lograr, que solo han conquistado una decena de pilotos en MotoGP y cuya estadística lidera, cómo no, el propio Márquez con diez ocasiones.

Pese a su superioridad, la ventaja en la general con respecto al segundo clasificado es de apenas 32 puntos, dentro del margen de menos de un gran premio de renta. Si 'Mister 37' no ha sido capaz todavía de abrir más distancia en la clasificación, ha sido por sendos errores propios en dos circuitos marcados en verde para él, Austin y Jerez. Pero también por la increíble regularidad de Álex Márquez, que en Aragón volvió a ser el mejor del resto y minimizó daños con dos segundos puestos y 29 puntos en el conjunto del fin de semana. «Tenemos que seguir haciendo nuestro campeonato como hasta ahora, aprovechar cuando tengamos la oportunidad, y cuando no, no», explicaba Álex Márquez tras otro domingo en el podio.

Perder puntos para ganar confianza

Con los hermanos de Cervera primero y segundo de la general separados por 32 puntos, hay un escalón por detrás con respecto al tercer clasificado, Pecco Bagnaia, a 93 del líder y a 61 puntos de Álex Márquez. Tras la carrera de Aragón preguntaban al de Gresini si miraba más hacia delante, en clave título, o hacia atrás, para conservar la segunda posición con Bagnaia: «Miro por delante y por detrás. No estamos a tanta distancia del primero y tenemos una renta importante delante de Pecco, que volverá a ser rápido porque ahora vienen dos grandes premios buenos para él».

El italiano volvió a sonreír en el podio el domingo, después haber sumado solo cuatro puntos en las últimas cinco salidas entre carreras y sprint: «Después de los últimos resultados era importante volver al podio. La última vez que acabé tercero había sido en Jerez y estaba superenfadado. Hoy estoy muy contento». El piloto turinés llevaba varias carreras quejándose de falta de confianza en el tren delantero cuando frenaba y vio la luz de manera inesperada en la carrera dominical de Aragón, cuando su equipo puso un disco de freno de mayor diámetro en su Ducati, que en teoría solo está pensado para circuitos híperexigentes con la frenada.

Pero a Bagnaia le funcionó y este mismo lunes, en una jornada de test prevista en el trazado alcañizano, busca confirmar esa mejoría de cara a las dos próximas citas en el calendario, en dos circuitos que ahora es él quién tiene marcados en verde. Uno es Mugello, el GP de Italia, en su carrera de casa; y otro Assen, en los Países Bajos, y en su circuito fetiche que tiene tatuado en el brazo.

¿Llegará a tiempo de reengancharse en la lucha por el campeonato? «No creo que ahora mismo sea lo correcto pensar en el campeonato. Vale que necesitaba un resultado como el de Aragón, pero no es un secreto que ahora mismo Marc es más rápido y Alex está haciendo un trabajo fantástico. El objetivo sería empezar a ganar desde la próxima carrera, pero no creo que vaya a ser así», decía el propio Bagnaia, que no parecía tener mucha fe en sus posibilidades. No tanto porque no encuentre la solución a sus problemas, como por el año que está tiñendo de rojo 'Mister 37'.

Jesús Gutiérrez