Muñoz lidera el triplete español en Moto3 y Rueda ya tiene su primera bola de título

Si había un favorito claro en la carrera de Moto3 ese era José Antonio Rueda, que partía desde la pole y que en entrenamientos había demostrado que tenía mucho más ritmo que sus rivales. Y la salida siguió con ese guion que parecía escrito, con el piloto sevillano en cabeza y sus rivales tratando de pegarse a su rueda para evitar una escapada que parecía inevitable. Sin embargo, nadie contaba con la aparición de una lluvia que empezó cayendo de forma tímida en la tercera vuelta, pero que se fue intensificando hasta llegar a poner en peligro la continuidad de la misma, ya que todos los pilotos rodaban con neumáticos de seco.

No llegó a haber bandera roja, porque el asfalto de Motegi drenó de maravilla y apenas hubo caídas en ese momento de la carrera, pero el líquido elemento sí agitó una carrera en la que el que más partido sacó al caos fue David Muñoz, que se encontró rodando en solitario y con casi dos segundos de margen sobre el grupo perseguidor. Un grupo que se había desmigado y donde los dos aspirantes al título, Rueda y Piqueras, rodaban en pareja peleando por la novena posición.

Pasado el ecuador de la carrera, las banderas de agua dejaron de agitarse y el sol volvió a lucir en Motegi, donde los pilotos que menos tenían que perder habían aprovechado la situación. Muñoz gestionó a la perfección ese tramo final de la carrera, para cruzar la línea de meta en solitario y sumar su tercera victoria de la temporada y mantener la racha del motociclismo español que ha ganado todas las carreras de 2025.

Si por delante Muñoz podía disfrutar de un final plácido, por detrás el asfalto seco daba una nueva oportunidad al Rueda, que se ponía el mono de trabajo y empezaba a remontar en cada giro. Mientras que Piqueras, que intentó copiar la estrategia de su rival, se iba al suelo a falta de cinco vueltas. Y aunque recuperaba la moto y se ponía en marcha, perdía muchas posiciones.

A ritmo de vuelta rápida, Rueda llegó a falta de dos vueltas al dúo que peleaba por las posiciones de podio. En la penúltima se deshizo del argentino Perrone y en la última hizo lo propio con el rookie Máximo Quiles, que pudo mantenerse en el podio. La segunda posición de Rueda era un botín muy valioso en clave campeonato, ya que, con el undécimo de Piqueras, la ventaja del sevillano en la general se iba hasta los 93 puntos y podría ser campeón el próximo Gran Premio de Indonesia si suma siete puntos más que su rival.

