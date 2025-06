La carrera de Moto2 del GP de Italia, en directo

Colpisa Madrid Domingo, 22 de junio 2025, 12:00 | Actualizado 13:28h. Comenta Compartir

Había demostrado tener mucho más ritmo que sus rivales, pero el sábado se había metido en un lío, por culpa de no poder hacer una buena vuelta rápida durante la calificación; a lo que se le sumaba una sanción de tres posiciones en la parrilla por rodar lento en esa Q2. Así que, el favorito, Manu González, partía desde la octava posición con el único objetivo de remontar. Y el trabajo más farragoso se lo quitó en apenas una recta, porque entre los semáforos que marcan la salida la primera curva, ya había logrado ascender a la tercera posición y dejar detrás, además, a su principal rival Arón Canet que salía segundo.

En esas primeras vueltas, con los neumáticos impecables, el ritmo fue alto y hubo alternativas en cabeza de carrera, con el turco Öncü, el brasileño Moreira o el propio Canet. Aunque el que más vueltas lideró fue un inspirado Albert Arenas, que hizo la selección durante esa primera parte de la carrera reduciendo el grupo a apenas cuatro unidades, donde estaban los tres primeros de la general (González, Canet y Moreira), junto al catalán.

En esas primeras González dejó hacer, consciente de que su oportunidad llegaría en la segunda mitad de la carrera cuando, sobre el papel, bajaban los neumáticos y él era capaz de mantener el ritmo. La primera intentona del madrileño llegó en la séptima vuelta, pero una después Arenas recuperaba la primera posición. En la novena, justo cuando llegaba el ecuador de la prueba, el líder de la categoría hizo el adelantamiento definitivo y ya no cedió esa posición privilegiada, aunque Arenas fue capaz de mantener su rueda durante varios giros, hasta que no pudo hacer otra cosa que conformarse con la segunda plaza.

«Ha sido una carrera súper dura físicamente. Estaba muy tranquilo las primeras vueltas después de una salida que no me creo ni yo. A partir de ahí, sabía que la carrera sería muy larga y el neumático trasero bajaría mucho y yo he sido capaz de adaptarme a esas condiciones», resumía su domingo Manu González, que llegaba empatado a puntos al frente de la general con Canet y que sale con nueve de renta tras el fin de semana de Italia.

Podrían haber sido más, si Canet no hubiese defendido con uñas y dientes la tercera plaza frente a un peleón Diogo Moreira. Esa lucha por el podio fue lo más emocionante en las últimas vueltas en las que ambos se repasaron y se tocaron varias veces, mientras el quinto en discordia, el italiano Vietti, se frotaba las manos… Pero finalmente no llegó la sangre al río y Canet pudo conquistar esa tercera posición para sellar el primer triplete español en Moto2, aunque dejó un recado a su rival tras la carrera: «Ha sido una batalla espectacular, pero un poco irrespetuosa, porque en todas las curvas me tocaba. Yo normalmente soy muy limpio en los adelantamientos, pero si eres agresivo conmigo, yo también lo soy», lanzaba el dardo Canet a Moreira, tercero en la general a 40 puntos.

