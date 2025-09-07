Dani Holgado estrena su palmarés en Moto2

Jesús Gutiérrez Madrid Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:05 | Actualizado 14:20h. Comenta Compartir

Vaya dos joyas tiene el equipo que dirige Jorge Martínez 'Aspar'. Si hace un par de semanas celebraban en el box el triunfo de David Alonso, un gran premio después le ha tocado el turno a Dani Holgado. Dos debutantes que saben lo que es ganar en la que llaman la categoría canalla del campeonato.

La de Dani Holgado no se puede catalogar de sorpresa, precisamente. Ya que el de San Vicente del Raspeig había liderado todas las sesiones de entrenamientos, había hecho la pole y en carrera se puso al frente de partida y ya no abandonó esa primera posición. Una victoria «holgada», como el piloto reconocía entre risas haciendo un juego de palabras con su apellido y que nunca había vivido en el Mundial porque las que había conseguido en Moto3 siempre habían sido fruto de batallas en grupo. «Todos sabemos que Moto2 es una categoría muy complicada y cuando empecé este año no me esperaba ganar, pero según avanzaba la temporada veía que estaba cerca y ahora no me marco objetivos de cara al final porque ya he conseguido todo lo que podría esperar este año».

La de Holgado no fue la única primera vez de esta carrera de Moto2, ya que Dani Muñoz logró una meritoria tercera plaza por detrás del británico Jake Dixon. El piloto de Dos Hermanas corría este fin de semana como sustituto del lesionado Öncü y demostró que merece un sitio en el paddock mundialista.

En clave campeonato, el Gran Premio de Cataluña supuso un botín muy jugoso para el líder de la categoría, Manu González, con un cuarto puesto que supo a victoria. El madrileño salía décimo en parrilla y ya en la salida ganó muchas posiciones, situándose tercero en la primera curva. No tenía las mejores sensaciones en la pista de Montmeló, pero supo engancharse en ese segundo grupo y acabó disputando la cuarta posición con Izan Guevara, al que acabo batiendo. Su resultado se revalorizó cuando sus rivales por el título fallaron, ya que Arón Canet sufrió una violenta caída en la vuelta 12 y fue trasladado al centro médico, y Diogo Moreira no tuvo su día y además durante la carrera fue sancionado con vuelta larga y acabó 14º, con lo que la diferencia de González en la general es ya de 38 y 42 puntos respectivamente.

