Óscar Piastri. AFP

Piastri se lleva una insulsa sprint antes de la clasificación de Qatar

El australiano recorta dos puntos a Norris, que fue tercero y podrá llegar a carrera cómodamente líder. Alonso finalizó séptimo y Sainz, octavo

David Sánchez de Castro

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:52

Oscar Piastri se llevó la última carrera sprint de la temporada, sin emoción apenas, tras superar a Russell y Norris. Los dos puntos que acortó con este resultado a su compañero se antojan insuficientes para cumplir su objetivo.

Como ya ha pasado en otros fines de semana con este formato sprint, todo se decidió en la salida. El rendimiento de los neumáticos, cuyo latrocinio del espectáculo ya hace tiempo que está presente, y el temor de todos —especialmente de los que luchan por el título— de no fallar hizo que solo en la salida hubiera emoción. Un agresivo Tsunoda y un Verstappen necesitado de puntos le arrebataron pronto el cuarto puesto a un Alonso que firmaba el sexto puesto antes ya de la salida. Poco más pasó durante las 19 vueltas de esta carrera corta, ya que Piastri se escapó por delante, con Russell cómodo detrás y Norris firmando el tercero.

En cuanto Tsunoda dejó pasar a su jefe de equipo, empezó a ganar protagonismo después de que fuese incapaz de no hacer más de dos vueltas sin pasarse los límites de la pisa, lo que le granjeó una sanción de cinco segundos. Ese margen no fue suficiente para Alonso, que después de ceder dos posiciones al principio erró en una curva y se fue fuera de pista, perdiendo otro puesto con Antonelli —también sancionado— hasta acabar séptimo para sumar dos puntos.

Carlos Sainz firmó el último punto de la última sprint del año, con un octavo puesto que bien valió para llegar con relativo optimismo para la clasificación de la tarde que, aquí sí, se jugaban más.

