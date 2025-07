Ferrari manda un aviso, pero Norris reina en casa

David Sánchez de Castro Viernes, 4 de julio 2025, 22:51 Comenta Compartir

Lando Norris no ha tardado en marcar territorio ante su afición. El ganador en Austria ha empezado este viernes el Gran Premio de Gran Bretaña como terminó el anterior: primero. Esta vez fue en los Libres 2 de Silverstone, con un espectacular tiempo de 1:25.816 que nadie pudo igualar. Ni Charles Leclerc ni Lewis Hamilton, sus perseguidores más cercanos, lograron bajar del 1:26.

El viento, traicionero y constante, fue protagonista en una sesión marcada por las rachas que desestabilizaban a los coches en las zonas rápidas. «Las ráfagas nos están pillando por sorpresa», admitía James Vowles, jefe de equipo de Williams, mientras Carlos Sainz se marcaba un trompo sin consecuencias a la salida de Luffield.

Hamilton, que había liderado los Libres 1 y que busca su décima victoria en casa, comenzó fuerte también por la tarde con un 1:27.280 con neumáticos medios. Pero el tráfico —incluidos Norris y Liam Lawson— complicó los primeros intentos de varios pilotos.

Oscar Piastri, líder del campeonato, se quejaba por radio del viento ('gusty', dijo literalmente) justo antes de colocarse en cabeza en los primeros compases. Poco le duró la alegría: Hamilton y el sorprendente Isack Hadjar le superaron de inmediato.

Mientras tanto, Max Verstappen no encontraba sensaciones. «¿Habéis visto mis neumáticos delanteros en alta velocidad? No responden», explotó por radio. Y no era el único incómodo: Ollie Bearman reportaba sobreviraje en su Haas.

Cambio a gomas blandas

Con el paso de los minutos y la pista mejorando, llegaron las simulaciones de clasificación. Mercedes se adelantó al resto montando las gomas blandas. George Russell fue el primero en ponerlas y Kimi Antonelli, su joven compañero, le batió con un 1:26.383 que dejaba atrás el mejor tiempo de Hamilton por la mañana. Pero entonces llegaron Leclerc y Norris. El monegasco se puso al frente pese a protestar que algo iba mal en el neumático delantero izquierdo («hay mucho tiempo ahí»). No fue suficiente: Norris respondió con una vuelta perfecta y dejó a todos atrás.

Hamilton abortó su primer intento con blandos, pero en el segundo logró subir a la segunda posición, antes de ser desplazado al tercer puesto definitivo por Leclerc. Verstappen, mientras tanto, apenas pudo ser octavo en su primer intento, a ocho décimas de Norris, aunque luego escaló hasta la quinta plaza.

El crono de Norris quedó imbatido. Fue el único en bajar del 1:26, justo antes de que los equipos pasaran a trabajar con más combustible en tandas largas. Por detrás del trío de cabeza —Norris, Leclerc y Hamilton—, Piastri se quedó cuarto, medio segundo más lento que su compañero pero delante de Verstappen y Antonelli. Stroll, Russell, Hadjar y Lawson cerraron el 'top 10'.

Alonso, dubitativo pero mejor que Sainz

Fuera de los diez primeros, Alex Albon fue el mejor de los Williams (P11), seguido de Fernando Alonso y un Gabriel Bortoleto que volvió al Sauber tras ceder el coche a Paul Aron por la mañana. Las mejoras de Aston Martin aún no están dando los frutos esperados, pero es cierto que hasta el momento tampoco han empeorado lo visto en las carreras previas. Para el equipo de los coches verdes este es un fin de semana muy especial y no pueden permitirse errar.

Carlos Sainz, decimo sexto en estos primeros entrenamientos oficiales, acabó bajo investigación por cómo se reincorporó tras su trompo, aunque le libraron de sanción. Hulkenberg (P17) tuvo que esquivarlo en plena pista. El resto lo completaron Gasly, Bearman y Colapinto, en ese orden. Este viernes en Silverstone dejó muchas dudas —especialmente en Red Bull— y una certeza: Norris llega a casa con todo.