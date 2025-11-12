Alba Sánchez, la piloto leonesa de rally, confirma la tercera posición del Cerx 2025 en Aragón El circuito turolense, sede del Mundial de Motociclismo, ha sido el escenario en el que Alba Sánchez y el equipo OnlyFans RX Team se han adjudicado la tercera posición en la categoría reina, los Super RX

Punto y final para el Campeonato de España de Rallycross 2025, que echó el telón a su calendario en las instalaciones de Motorland Aragón el pasado fin de semana. El circuito turolense, sede del Mundial de Motociclismo, ha sido el escenario en el que Alba Sánchez y el equipo OnlyFans RX Team se han adjudicado la tercera posición en la categoría reina, los Super RX.

Constancia y evolución han sido las claves de esta segunda temporada de la piloto leonesa en el certamen nacional, de nuevo a los mandos de un Hyundai i20 N5 de RMC Motorsport. Alba arrancaba la temporada en Miranda de Ebro con unas condiciones muy complicadas debido a la lluvia y el barro, y poco a poco ha ido mejorando su ritmo en pista. Como se pudo ver en Motorland, donde su ritmo ya estuvo muy cerca de los líderes del campeonato, con mucha más experiencia en el asiento de la izquierda.

Durante las sesiones de entrenamientos libres, la atleta OnlyFans se centró en conocer este nuevo circuito de rallycross y ya en Calificación plantaría cara a Iñaki Barredo. Durante la Q1, compartiendo pista con los dos aspirantes al título, Alba dejaría claro que sus salidas volverían a dar mucho que hablar, y en Motorland con confianza para seguir atacando durante las primeras curvas en tierra. Una mejora que se terminaría de confirmar en Q2, batiendo el tiempo de Barredo y Sergio Bello. Precisamente con el gallego tendría un lance de carrera en las curvas dos y tres en Q3, lo que complicaría su carrera. Resultados que le permitieron llegar a la Clasificación Intermedia empatada a puntos con Barredo, campeón del CERX en 2022.

Dos carreras finales

La mala suerte llegaría durante las dos carreras finales: la semifinal y la final. Un problema con la bomba de gasolina le dejaría fuera en la penúltima sesión de la temporada. Y aunque todo parecía solucionado por el equipo de Roberto Méndez para la final, el Hyundai i20 N5 no iría del todo bien en la última carrera, y por precaución optó por retirarse.

Ampliar Imagen de una de las pruebas. Iván Flórez.

A pesar de ese abandono final, Alba Sánchez lograba los puntos necesarios para confirmar la tercera posición en el Campeonato de España de Rallycross, igualando así los resultados obtenidos como copiloto en el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto y el Supercampeonato de España en 2019 y en 2022 (también con un Hyundai).

Una posición final que confirma su adaptación al campeonato en su segunda temporada como piloto, y enfrentándose a participantes a los que alguna vez ha acompañado en el asiento de la derecha como copiloto, como Gorka Eizmendi o Iñaki Barredo.

Alba Sánchez, piloto OnlyFans RX Team

«¡Lo conseguimos! Ha sido un año increíble en el Campeonato de España de Rallycross, la temporada pasada disfruté este sueño pero en este 2025 no lo puedo describir con palabras. Ha sido una de las ediciones más disputadas del CERX y no sólo he podido vivirlo desde dentro, ¡he finalizado el año tercera!. Gracias a todos por hacerlo posible».

«Creo que me adapté bien al Circuito de Motorland, era muy de mi estilo. La zona de asfalto era más de trazar que de ir deslizando, y eso me ha ayudado. Y en la zona de tierra he tenido más confianza que nunca para tirarme en la primera chicane y para dar la larga curva de la Joker sin levantar, llevando el Hyundai de lado. Solo ha faltado que este circuito tuviera un salto para que ya fuera perfecto par mi».

«Gracias a OnlyFans, que confió en este proyecto desde el principio, hemos podido completar dos temporadas en la categoría reina del campeonato. Y por su puesto gracias al apoyo de Hyundai Lemauto y RBH Global, que este año han seguido apoyándome. Sin olvidarme de Futura Sport Center, que se ha sumado este año al proyecto, y de RMC Motorsport, que me ha guiado carrera a carrera para ir mejorando. Por ahora es pronto para hablar de 2026, tengo que hablar con mis patrocinadores y ver si no hay dos sin tres. Por lo pronto, quiero disfrutar este resultado».