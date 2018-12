El Triatlón regional se rinde ante Kevin Tarek Viñuela y #PorUnaLeyJusta Kevin Tarek Viñuela, en uno de sus últimos éxitos. El leonés será homenajeado en una gala que tendrá lugar el próximo sábado 15 de diciembre en el Conservatorio de Astorga LEONOTICIAS León Jueves, 13 diciembre 2018, 14:42

El triatlón autonómico homenajeará al joven triatleta leonés Kevin Tarek Viñuela en la Gala Regional de este deporte que se celebrará, el sábado 15 de diciembre, en el Conservatorio Profesional de Música 'Ángel Barja' de Astorga a partir de las 19.00 horas. El reconocimiento a la trayectoria del joven deportista internacional vendrá acompañado de las distinciones a otros triatletas y oficiales internacionales o instituciones, así como de la entrega de premios a los diferentes ganadores de los ránking regionales.

No obstante, la velada promete otro plato fuerte, con la entrega de la máxima distinción federativa a los promotores de la campaña #PorUnaLeyJusta, que ha logrado el endurecimiento de las penas para los conductores que atropellen a personas de forma imprudente, introduciendo el delito de abandono del lugar del accidente. Una iniciativa que partió del tesón de una mujer, Anna González y que movilizó a todo el colectivo ciclista y triatleta del país.

Kevin Tarek Viñuela González (04-12-1995) recibe el reconocimiento a una trayectoria con tan solo 23 años de edad y un futuro prometedor en este exigente deporte, sobre todo en la disciplina de triatlón cross, en la que este año ha logrado un hito en la historia del triatlón español, con la consecución de la triple corona nacional de forma consecutiva, algo que hasta ahora no habían logrado ni siquiera algunos deportistas españoles de prestigio mundial. En apenas un lustro de andadura por el triatlón, el leonés ha demostrado capacidad de sacrificio y progresión que le han llevado a defender en varias ocasiones la camiseta internacional por nuestro país. Será un momento muy emocionante, ya que además, el de Vegacervera, también es un buen conocido del deporte astorgano, donde dio sus primeros pasos.

Este año, además de la triple corona, Viñuela ha logrado una medalla de bronce en el Campeonato de Europa Sub 23 de triatlón cross disputado en Ibiza, es segundo clasificado en el ránking nacional de triatlón y campeón autonómico de triatlón sprint y del ránking de triatlón cross, sin olvidar un sinfín de triunfos, medallas y títulos logrados con su equipo, el Cidade de Lugo Fluvial.

Otro capítulo para la historia del triatlón regional ha sido la consecución de la medalla de bronce de la selección regional de triatlón en un Campeonato de España por Autonomias. El primer podio para el combinado regional dirigido por el palentino Rubén de la Fuente y del que formó parte Viñuela, junto a Esther Gómez, Elena Díez, Elisa Ester, Sara Regidor, Marina Muñoz, María José García, Diego Gómez, Óscar de Nicolás, César Mato, Jaime Izquierdo y Rubén Santiago.

#PorUnaLeyJusta

A finales del mes de noviembre el Congreso de los Diputados aprobaba por 274 votos a favor, 65 en contra y 2 abstenciones el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente.

Una modificación legislativa impulsada por una mujer, Anna González, que comenzó hace más de tres años una campaña para evitar que los atropellos en las carreteras por conductores imprudentes dejaran de ser impunes, como sucedió en el caso del camionero que acabó con la vida de su marido mientras montaba en bicicleta.

La carrera era larga y difícil, especialmente ante el clima político español, pero con la ayuda de uno 'gregarios' de lujo, como el abogado Alfonso Triviño, el deportista segoviano Pedro Delgado o la soriana y oficial de triatlón Mamen Rubio, que ha desarrollado una gran labor en nuestra Comunidad, poco a poco se fueron sumando apoyos a esta iniciativa, especialmente de colectivos triatletas y ciclistas. No obstante, desde esta iniciativa denominada #PorUnaLeyJusta en las redes sociales, no se ha dejado de insistir en que se trataba de defender a las personas, y no solo a los ciclistas, pues los atropellos también los sufren los peatones.

Debido a que la labor de estas personas ha ido más allá del deporte, con una defensa de los derechos de los ciudadanos, promoviendo una mayor seguridad en las carreteras, lo que conlleva una gran trascendencia para los triatletas de la Comunidad y de todo el país, la Federación de Triatlón de Castilla y León les entregará su máxima distinción.