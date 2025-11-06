Próxima 'estación' para el Club Ritmo: Portugal El club leonés, con Marta Pérez a la cabeza, desplaza a 13 gimnastas al Torneo Internacionald e Guimaraes

El Club Ritmo afronta este fin de semana una nueva cita internacional. Después de que sus gimnastas brillaran en la Aura Cup de Zagreb, esta vez el escenario de su siguiente torneo internacional será más cercano, la localidad portuguesa de Guimaraes a la que el Ritmo desplaza a 13 de sus gimnastas, con Marta Pérez a la cabeza para tomar parte en el Torneo Internacional FIG en categoría júnior, donde se medirá a buena parte de las mejores gimnastas europeas de su edad.

Además de Marta Pérez, el cuerpo técnico que dirige Ruth Fernández, dirigirá en Guimaraes a las júnior Lola Ferro y Lucía Arias; a las sénior Claudia Alonso, Carmela Pérez y Paola Lorenzo; las prejúnior Rocío Domínguez, Adriana Prieto, Nerea Rodríguez y Aitana Escobar; a Lucia Fernandez y Lucía García en la Categoría 2013; la alevín Valeria Rodríguez; y la benjamin Macarena Escobar.

Ruth Fernández, la directora técnica del Club Ritmo, destacaba la importancia de estar en esta cita que se disputa del 7al 9 de noviembre «porque supone una gran oportunidad para nuestras gimnastas de codearse con las mejores de Europa y demostrar que nuestros entrenamientos van por el buen camino».