Ocho medallas para el Club Saya en Galicia

El club leonés brilló en el Open Internacional Cidade de Ribeira con tres oros y cinco bronces

León

Lunes, 13 de octubre 2025, 16:15

El Club Saya ha brillado este fin de semana en el Open Internacional Cidade de Ribeira, donde ha logrado ocho medallas.

Tres de ellas fueron de oro para Jessica Aideé González en categoría júnior, Daya de Sousa en precadete y Elisa Núñez en precadete B, consiguiendo el bronce en la categoría general de su edad.

A ellos se sumaron los bronces sénior de Ana Martínez Murciego y Sonia Roldán y los logrados en precadete por Pablo Sánchez y Adrián González.

Cerca de las medallas se quedaron los júnior Marcos González y Alba de la Puente y la cadete Candela Natal. La participación del Saya la completó Lía de Sousa, décimosexta en categoría cadete.

