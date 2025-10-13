Las leonesas Daniela y Vera González Baro se meten entre las mejores de España

Leonoticias León Lunes, 13 de octubre 2025, 16:08 Comenta Compartir

Las amazonas leonesas Daniela y Vera González Baro han logrado estar entre las mejores Campeonato de España de Menores de salto celebrado en el Andalucía Sunshine Tour.

Las hermanas, dirigidas por Carlos Zárate Posadas y Margarita Zárate Posadas (ZP Horses) representaron a Castilla y León tanto a nivel individual como a nivel de equipo teniendo como jefe de equipo a Carlos Villalvilla.

Daniela González Baro participó en la categoría juvenil, en la que debuta a sus 15 años, compitiendo en el nivel más alto - Juvenil Estrella -. La leonesa, junto a su caballo Maximus Optimus, ha finalizado todas las calificativas del campeonato de altura 1,40 metros con un derribo en cada una.

En la final, la leonesa acabó en el puesto duodécimo en la categoría individual y aprotó su grano de arena al buen papel de Castilla y León.

Por su parte, Vera González Baro participó en categoría alevín junto a su yegua Carina del Poma. La joven leonesa de 11 años realizó una primera calificativa sin faltas el viernes para llegar fuerte a la prueba por equipos del sábado que calificaría también para su campeonato a nivel individual y lo hizo de la mejor manera posible siendo el binomio más rápido en la doble manga sin cometer faltas y ganando así esta prueba, dejando un doble cero para el equipo de Castilla y León.

Llegó sin faltas a la final que se disputó el domingo y en la que pasaron 20 binomios en una primera manga y solo diez pasaron a la segunda, quedando un desempate muy reñido con seis binomios que no habían cometido ninguna falta en todo el campeonato. Vera y Carina fueron uno de esos seis binomios disputando el desempate por la medalla de oro junto a otras cinco amazonas vascas. Tras realizar el reñidísimo desempate, Vera y Carina obtuvieron un espectacular quinta puesto en el Campeonato de España Alevín.

En la segunda semana en el Andalucía Sunshine Tour, Vera y Carina disputaron tres pruebas complementarias de 1,10 metros, acabando las tres sin faltas quedando cuarta, quinta y ganando la última de entre 70 binomios que disputaron esta última prueba.