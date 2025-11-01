leonoticias - Noticias de León y provincia

Pablo Rodríguez posa con sus medallas.
Natación

El leonés Pablo Rodríguez logra cuatro medallas en el Europeo de Natación Adaptada

El nadador logra tres platas y un bronce en cuatro de las ocho pruebas en las que participaba en esta cita continental

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:38

Comenta

El nadador leonés Pablo Miguel Rodríguez Pardo se ha colgado cuatro medallas esta semana en el Campeonato Europeo Open de Natación Adaptada celebrado en la ciudad portuguesa de Albufeira.

El nadador de La Venatoria completó una actuación brillante, subiendo al podio en la mitad de las pruebas en las que participó. Fue subcampeón europeo en 200 metros braza y en 100 y 200 metros espalda, además de ser bronce en 100 metros braza.

Completó su actuación con un quinto puesto en 50 metros espalda, los sextos puestos en 50 metros braza y 100 metros estilos y el octavo en 50 metros libres.

